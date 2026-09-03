Не суп, а убийца почек, сердца и печени: какое первое блюдо не подходит для регулярного употребления

Какой суп нельзя есть часто / © pixabay.com

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Супы обычно считаются полезной частью домашнего меню. Однако не каждое первое блюдо все равно хорошо подходит для ежедневного питания. Особенно осторожными следует быть с очень жирными и солеными супами, к которым добавляют копчености, колбасы, много мяса и жирную зажарку. Одним из самых неудачных вариантов для регулярного употребления можно назвать солянку с большим количеством копченого мяса, колбасных изделий и соленых компонентов. Она может быть вкусной и питательной, но ее не следует делать основой ежедневного рациона.

Почему солянку не стоит часто есть

Главная проблема такого блюда — не сам суп, а количество соли и переработанных продуктов, которые в него добавляют. Копченость, колбасы, соленые огурцы, маслины и другие компоненты могут существенно увеличивать общее количество натрия в порции.

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Избыток соли особенно нежелателен для людей с заболеваниями почек или повышенным АД. Врачи отмечают, что чрезмерное потребление соли связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, а ограничение соли имеет значение и для людей с патологиями почек.

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Еще один недостаток – значительное количество животного жира. Если солянку готовят из жирного мяса, колбасы и большого количества сметаны, калорийность блюда заметно растет, что отрицательно сказывается на работе печени. Медики советуют ограничивать насыщенные жиры и почаще выбирать менее жирные источники белка.

Чем заменить тяжелый суп

Это совсем не значит, что от первых блюд нужно отказываться. Напротив, домашний суп или борщ с большим количеством овощей может являться частью сбалансированного рациона. Супы помогают сохранить питательные вещества продуктов, переходящих в отвар во время приготовления.

Для повседневного меню лучше готовить овощные супы, лёгкий борщ, супы с крупами, бобовыми, нежирной птицей или рыбой. Колбасу и копченость желательно использовать как можно реже, а количество соли контролировать во время приготовления.

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