Путін не знає, як захистити Росію: у Кремлі вигадали, хто тепер має рятувати об’єкти від ударів

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російський тил більше не в безпеці, а тому диктатор Володимир Путін змусив бізнес самостійно захищатися від українських ударів безпілотників.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські фахівці зауважують, що диктатор намагався зобразити уряд РФ таким, що оперативно реагує на загрозу українських БпЛА. Водночас він перекладає відповідальність за забезпечення протиповітряної оборони на приватний бізнес.

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«Путін нечітко визнав, що удари спричиняють економічні та інші негативні наслідки для російських нафтопереробних потужностей та експорту палива, але заявив, що влада завершить ремонт решти пошкоджених об’єктів „найближчим часом“. Путін намагався представити дорогий і тривалий ремонт як легке рішення, яке уряд нібито швидко вирішує», — йдеться у звіті.

Окрім того, господар Кремля наголосив на важливості сил ППО у відбитті українських ударів, але зосередився на нових правових зобов’язаннях, що вимагають від приватних компаній фінансувати та підтримувати засоби протиповітряної оборони для захисту своїх об’єктів.

Путін також заявив: його указ від 24 серпня, який уповноважив федеральний уряд вилучати об’єкти критичної інфраструктури, що не забезпечили належного захисту або ремонту своїх активів, не є заходом націоналізації, а радше механізмом, який вимагає від компаній критичної інфраструктури встановлювати системи протиповітряної оборони.

Влада РФ ще у травні почала вимагати від приватних підприємств та інших організацій підтримувати свою ППО на тлі нездатності російських військ захистити величезний тил.

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«Українські далекобійні удари все більше змушують Путіна публічно визнавати економічні наслідки, які чотири роки війни мали для РФ. Адже Кремль не в змозі захистити населення та бізнес-спільноту від свідків цих ударів та їхніх наслідків. Путін намагається показати, що він обізнаний з внутрішніми проблемами, запевняючи російську громадськість, що уряд вживає заходи для вирішення цих викликів напередодні майбутніх вересневих виборів до Державної Думи», — підсумовують в ISW.

Нагадаємо, авіаексперти вважають, що українські дрони можуть паралізувати авіасполучення Росії. Атаки вже вже призводять до закриття аеропортів, затримок і скасування рейсів. Втім, це лише початок. Найбільший ефект для російської авіації може мати порушення роботи саме Московського авіаційного вузла.

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