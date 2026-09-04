Чем покрыть деревянный забор, чтобы краска не трескалась и не отслаивалась

Чем выкрасить деревянный забор

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Деревянный забор постоянно находится под открытым небом, намокает под дождем, высыхает на солнце, зимой промерзает, а весной снова набирает влагу. Из-за этого незащищенные доски постепенно сереют и растрескиваются, а неудачно подобранная краска может начать шелушиться.

Для нового забора из необработанной древесины можно использовать самодельное покрытие на основе ржаной муки, железного купороса, льняного масла и минерального пигмента. Подобные краски давно используются в скандинавских странах для наружных деревянных поверхностей. Их особенность в том, что они не создают толстую пленку, которая впоследствии может отслаиваться, а постепенно изнашиваться и выветриваться. Потому такое покрытие сравнимо просто обновить.

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Что нужно для приготовления краски

Чтобы приготовить около 10 литров краски, понадобятся 9 л воды, 800 г ржаной муки, 400 г железного купороса, 250 г соли, 500 мл льняного масла и 1,5 кг сухого минерального пигмента — красной охры.

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Ржаная мука при нагревании загущает смесь и создает основание, благодаря которому краска держится на древесине. Железный купорос помогает защитить древесину, льняное масло делает покрытие более устойчивым к воздействию влаги, а пигмент придает ему цвет.

Для такого покрытия традиционно используют красную охру — природный минеральный пигмент на основе соединений железа. Именно она придает краске характерный кирпично-красный или красно-коричневый оттенок. Охру продают в виде сухого порошка, который добавляют непосредственно во время приготовления краски.

Пропорции компонентов в разных традиционных рецептурах могут несколько отличаться, но самостоятельно увеличивать количество купороса или льняного масла не стоит — это может изменить свойства готового покрытия.

Как приготовить покрытие

Сначала в 6 л холодной воды постепенно всыпают ржаную муку. Смесь нужно постоянно перемешивать, чтобы не образовались комочки. После этого ее ставят на слабый огонь и продолжают помешивать, не допуская пригорания.

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Когда смесь нагреется, добавляют соль и железный купорос и перемешивают, пока кристаллы не растворятся. Затем небольшими порциями всыпают сухой пигмент, который придаст краске нужный цвет, и тщательно размешивают.

Следующим вливают льняное масло и снова перемешивают смесь. После этого добавляют оставшиеся 3 л воды.

Готовую смесь держат на минимальном огне примерно два часа, периодически помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану — не быть слишком редкой, но и не превратиться в очень густую массу. Перед нанесением краски дают охладиться до температуры, при которой с ней будет удобно работать.

На какой забор можно наносить такую краску

Этот способ подходит не для каждого деревянного забора. Лучшее покрытие держится на необработанной шершавой древесине, а также на поверхностях, которые раньше уже окрашивали совместимой краской такого типа.

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Если доски покрыты лаком, акриловой, алкидной или другой краской, образующей плотную пленку, наносить мучную смесь прямо поверх нее не следует. Она не сможет нормально сцепиться с древесиной. Старое покрытие придется должным образом удалить или выбрать новую краску, совместимую с уже имеющейся на заборе.

На очень гладких строганных досках такое покрытие также может держаться хуже, чем на шершавой древесине.

Как подготовить забор к покраске

Перед нанесением покрытия доски должны быть сухими и чистыми. С поверхности нужно убрать пыль, грязь, слабые частицы старого совместного покрытия и все, что может препятствовать сцеплению краски с древесиной.

Для работы лучше выбрать сухой день без осадков. Не стоит красить мокрые доски или работать под палящим солнцем, когда поверхность сильно нагрета и краска высыхает слишком быстро.

Наносить смесь удобнее всего кистью, равномерно распределяя ее по доскам. Сколько краски понадобится, зависит от поверхности, сухая шершавая древесина впитывает больше материала, чем гладкая. Для традиционной краски с красной охрой наводят ориентировочный расход около 1 л на 3–5 м².

Подобные покрытия действительно могут служить многие годы. На долговечность оказывают влияние качество и влажность древесины, подготовка поверхности, состав краски, количество солнца и осадков, а также сама конструкция забора. Доски, которые постоянно намокают и плохо высыхают, будут нуждаться в уходе быстрее.

А если забор уже окрашен

В таком случае, прежде всего, нужно выяснить, чем именно он был покрыт. Самодельная краска из ржаной муки — хороший вариант прежде всего для новой, некрашеной шероховатой древесины или поверхности с таким же совместимым старым покрытием.

Для забора, уже покрытого современной фасадной краской, лаком или пропиткой, лучше подбирать материал в соответствии с имеющимся покрытием. А если главная задача получить максимально устойчивую защиту древесины от атмосферного воздействия, современная качественная система грунтования и непрозрачной наружной краски также остается одним из самых эффективных вариантов. Преимущество такого покрытия состоит в том, что оно не отслаивается большими кусками, как старая пленочная краска.

Итак, рецепт с мукой, железным купоросом и льняным маслом — не универсальная замена любой краске. Лучше всего он подходит для нового забора из необработанных шершавых досок, где такое покрытие может постепенно выветриваться без характерного сильного шелушения и сравнительно легко восстанавливаться.

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