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Скандал из-за школьного обеда набирает обороты: родители из разных городов показали, чем кормят их детей (фото)
Школьные обеды в Украине вызвали споры. Родители показали фото, чем кормят детей в лицеях.
Фотография со школьным обедом в одном из лицеев в Черновцах мгновенно взорвала украинские соцсети. Поэтому родители из разных уголков Украины начали обсуждать и делиться фото из школьного питания своих детей.
ТСН.ua собрал из соцсети отзывы родителей о школьных обедах из разных городов.
Скандал со школьным обедом: что предшествовало
Следует напомнить, что все началось 3 сентября, когда житель Черновцов опубликовал в соцсетях фото школьной еды и раскритиковал ее. На кадрах был заметен кусок запеканки, ломтик хлеба, слива и целая сырая морковь.
Это сообщение вызвало волну возмущений и обсуждений. Родители из других городов начали массово выкладывать фотографии еды из своих школ, что привело к горячим спорам в интернете.
Что едят в школах дети в разных уголках Украины
В Сети родители разделились на два лагеря: те, кто доволен школьным питанием и кто нет. В том числе и другая пользовательница в соцсетях поделилась школьным обедом в Черновцах. Там также оказалась сырая морковь, хлеб, запеканка и чай.
Макароны с сыром на обед подавали в одной из школ Винницы.
Несмотря на это, в другой школе в Виннице вполне довольны питанием в учебном заведении.
Остальные родители тоже решили поделиться нелестными отзывами о школьном обеде.
Несмотря на это, есть часть родителей, которые вполне довольны питанием в школах. Некоторые отмечают, что их дети все съедают, потому что блюда вкусны.
Как власти отреагировали на скандал с питанием в школах
В свою очередь, начальник Черновицкой ОВА Руслан Осипенко сообщил, что инициирует служебную проверку и внеплановые рейды.
«Считаю недопустимым пренебрежение качеством и безопасностью питания детей! Поэтому безотлагательно инициировал служебную проверку по конкретному инциденту и поручил начать внеплановые мониторинговые визиты в учебные заведения Буковины, начиная с завтрашнего дня», — написал Осипенко.
Кроме того, премьер-министр Сергей Корецкий поручил профильным министерствам и Госпродпотребслужбе срочно проверить, как кормят школьников 1–11 классов по всей стране.
«Государство предусмотрело необходимое финансирование, чтобы дети в каждой школе, без исключения, получали качественные обеды. Все выявленные проблемы должны быть устранены без промедления», — заметил Корецкий.
Также он обязал Минобразования наладить обратную связь с родителями учащихся для быстрого реагирования на жалобы.
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