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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни цілилися в кабінет керівника СБУ: у спецслужбі зробили заяву

Російський дрон під час атаки на Київ 4 вересня був націлений безпосередньо на кабінет голови СБУ Олександра Поклада.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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СБУ

СБУ / © СБУ

Після атаки Росії 4 вересня по будівлі Центрального управління СБУ у Києві в спецслужбі офіційно відреагували на інцидент.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У Службі безпеки підтвердили, що під час сьогоднішньої атаки ворожий дрон був націлений безпосередньо на кабінет очільника відомства Олександра Поклада у будівлі Центрального управління.

Також додали, що росіянам не вдалося досягти своєї мети, оскільки очільник спецслужби не постраждав.

«Що стосується пошкодженої будівлі — вона обовʼязково буде відновлена. А росіяни отримають болючу відповідь на свої удари — ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів», — зазначили в СБУ.

Росія атакувала СБУ в Києві — що відомо

Нагадаємо, у Києві вдень 4 вересня в Шевченківському районі впали уламки дрона. Через це виникла пожежа на даху нежитлової будівлі.

Згодом стало відомо про влучання російського безпілотника в центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, яка розташована навпроти Софійського собору.

Також Володимир Зеленський заявив про підготовку нової операції у відповідь на удари РФ.

Раніше ми писали, що внаслідок російської атаки вдень 4 вересня на центр Києва вибухова хвиля від ворожого удару також поширилася на сусідній національний заповідник «Софія Київська», де частково постраждала історична споруда.

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