Краса проти практичності: 11 помилок в оформленні інтер’єру, які витягують гроші та псують нерви

Затишний інтер’єр / © dailymail.co.uk

Реклама

У гонитві за ідеальним інтер’єром, який матиме вигляд як на картинці з журналу, ми часто забуваємо про побутову практичність.

Стилістка інтер’єрів у своїй колонці для видання Daily Mail зізналася у власних дизайнерських промахах — від невдалого вибору кольору дивана до проблем з меблюванням — і розказала, як їх виправити без втрати естетики.

Реклама

1. Білий або занадто світлий диван у житловій кімнаті

Реклама

Світлі меблі роблять кімнату візуально більшою та розкішнішою. Проте якщо у вас є діти, домашні тварини чи звичка вечеряти перед телевізором, підтримання його чистоти перетворюється на постійне випробування.

Альтернатива: Обирайте знімні чохли, які можна прати, або зносостійку тканину середньо-нейтральних відтінків. Ви збережете відчуття світлого простору, але позбавитеся паніки від випадково пролитого вина.

2. Суцільні відкриті полиці

Такі полиці створюють відчуття легкості, але водночас стають ідеальним місцем для накопичення пилу, жиру та візуального хаосу.

Альтернатива: Залиште відкритими лише кілька полиць для красивого декору, а решту речей сховайте за закритими фасадами шаф.

3. Занадто малий килим у вітальні

Реклама

Килим, якому бракує хоча б кількох сантиметрів, робить навіть дорогий ремонт незавершеним, а його краї постійно чіплятимуться за ніжки меблів.

Альтернатива: Купуйте найбільший килим, який дозволяє ваш бюджет. На ньому повинні стояти як мінімум передні ніжки дивана та крісел.

4. Величезний кухонний острів

Великий острів є трендом, але якщо вам доводиться проходити повз нього боком або постійно битися об кути, він лише захаращує простір.

Альтернатива: Точно виміряйте проходи перед покупкою. Замість громіздкого острова краще встановити півострів або мобільний острів на коліщатках.

5. Ігнорування розташування розеток

Реклама

Якщо не спланувати електрику заздалегідь, кімнату швидко заповнять хаотичні подовжувачі та дроти.

Альтернатива: На етапі планування розстановки меблів врахуйте розміщення усіх торшерів, зарядних пристроїв та техніки, щоб розетки залишалися у вільній доступності.

6. Занадто короткі штори

Штори, які трохи не дістають до підлоги, візуально зменшують висоту стелі та роблять вікно куцим.

Альтернатива: Вішайте карниз якомога ближче до стелі, а довжину полотна розраховуйте так, щоб воно торкалося підлоги або злегка лягало на неї.

7. Покупка меблів без замірів приміщення та дверей

Нерідкі випадки, коли куплений стіл чи ліжко просто не пролізають у дверний отвір або сходовий проліт.

Альтернатива: Вимірюйте не лише кімнату, а й усі двері та проходи. Наклейте малярну стрічку на підлогу за габаритами майбутніх меблів, щоб реально оцінити вільну площу.

8. Складне у догляді підлогове покриття

Глибокі шви між плиткою, текстурні поверхні або необроблене дерево у зонах з високою прохідністю перетворюють прибирання на покарання.

Альтернатива: Для передпокою та кухні обирайте виключно зносостійкі та легкі у догляді матеріали, залишивши делікатне покриття для спальні.

9. Ванна кімната без систем зберігання

Картинки з мінімалістичними ванними кімнатами виглядають чудово, доки там не з’являються щоденні пляшки з шампунями та рушники.

Альтернатива: Одразу інтегруйте тумби під раковину, вбудовані ніші та високі шафи, щоб сховати побутові речі.

10. Делікатні матеріали у зонах з високим навантаженням

Шовкові килими чи ніжні покриття у передпокої швидко втрачають вигляд через бруд і постійну ходьбу.

Альтернатива: Добирайте матеріали відповідно до навантаження на кімнату. Наприклад, килими із суміші вовни та шовку зберігають вишуканий вигляд, але слугують значно довше.

11. Окремостійка ванна у занадто малій кімнаті

Окремостійка ванна потребує простору. Якщо вона затиснута між стіною та унітазом, приміщення здаватиметься тісним, а прибирати важкодоступні щілини стане вкрай складно.

Альтернатива: Якщо площа обмежена, краще обрати якісну вбудовану ванну, а естетичний акцент зробити на стильній сантехніці чи оздобленні стін.

Нагадаємо, експерти з інтер’єру назвали 15 недорогих способів зробити дім дорожчим на вигляд. Ба більше, це може підвищити його вартість під час продажу.

Новини партнерів