Як за копійки зробити свою оселю "дорожчою" на вигляд: 15 практичних порад

Експерти з інтер’єру назвали 15 недорогих способів зробити дім дорожчим на вигляд. Щобільше, це може підвищити його вартість під час продажу.

Про це пише Daily Mail.

У кожного був момент, коли заходиш у чийсь дім і думаєш: «Це, мабуть, коштувало цілий статок». М’яке освітлення, бездоганно чиста кухня, спальня наче з дизайнерського каталогу — усе виглядає дорого й стильно.

Але насправді ефектний інтер’єр не завжди залежить від великих витрат. Є прості й недорогі рішення, які можуть кардинально змінити вигляд оселі. Так, експерти з дизайну поділилися доступними способами швидко додати дому затишку, стилю та навіть підвищити його ринкову вартість.

1. Замініть холодне освітлення на тепле

Освітлення — один із найпростіших способів зробити дім дорожчим на вигляд. Холодні синюваті лампи створюють «офісний» ефект, тоді як тепле світло додає затишку. Експерти радять використовувати LED-лампи з температурою 2700–3000K.

2. Додайте приховані LED-стрічки

Підсвітка під шафами, полицями чи узголів’ям ліжка створює ефект дизайнерського ремонту. Головне — використовувати м’яке тепле світло, а не надто яскраве підсвічування.

3. Перефарбуйте стіни

Свіжий шар фарби — один із найдешевших способів оновити оселю. Навіть якщо залишити той самий колір, стіни виглядатимуть акуратніше й доглянутіше.

4. Замініть ручки на кухонних меблях

Нові ручки здатні повністю змінити вигляд кухні без дорогого ремонту. Найкраще обирати лаконічні моделі з латуні, матового металу або чорного покриття.

5. Оновіть змішувачі

Cучасні крани у ванній та кухні роблять простір стильнішим. Особливо ефектно виглядають матові чорні або латунні моделі.

6. Замініть дзеркало у ванній

Безрамні або дзеркала з LED-підсвіткою роблять ванну кімнату візуально дорожчою та просторішою.

7. Звільніть кухонну стільницю

Менше техніки на поверхнях — більше відчуття порядку. Наприклад, гарячий водяний кран може замінити чайник і зробити кухню сучаснішою.

8. Додайте симетрії у спальню

Однакові тумбочки, лампи та акуратно застелене ліжко створюють «готельний» ефект і додають кімнаті дорогого вигляду.

9. Використовуйте стінові панелі

Декоративні панелі додають текстури й роблять інтер’єр більш «архітектурним», особливо у новобудовах.

10. Підберіть однакові жалюзі на вікнах

Ззовні різні штори чи жалюзі можуть створювати хаотичний вигляд будинку. Єдиний стиль робить фасад акуратнішим.

11. Пофарбуйте вхідні двері

Охайні двері — перше, що бачать гості та потенційні покупці. Навіть нова фарба чи ручка можуть помітно освіжити вхід.

12. Позбудьтеся зайвих речей

Безлад робить приміщення меншим і дешевшим на вигляд. Чисті поверхні та мінімум дрібниць створюють відчуття простору.

13. Додайте живі рослини

Кілька кімнатних рослин додають інтер’єру життя й затишку. Експерти радять уникати штучних рослин, які часто здешевлюють простір.

14. Обирайте ідентичний стиль деталей

Ручки, змішувачі, розетки та інші металеві елементи мають поєднуватися між собою за кольором і стилем.

15. Оновіть те, що вже є

Старі дерев’яні підлоги, двері чи вбудовані шафи часто достатньо відреставрувати, а не замінювати. Шліфування, фарбування чи нове покриття можуть повністю змінити вигляд речей.

Як ми писали раніше, настінний годинник впливає не лише на функціональність, а й на загальне відчуття гармонії в інтер’єрі. Його радять розміщувати на рівні природного погляду та приблизно на 20 см вище меблів, щоб він виглядав частиною композиції, а не «випадковою точкою» на стіні. Автори також рекомендують уникати місць із прямим світлом і поруч із технікою, бо відблиски та візуальний шум роблять годинник менш помітним і псують атмосферу. У спальнях і робочих зонах важливо враховувати звук тікання, який може дратувати, а сам годинник має бути доступним для обслуговування. Головна порада — обирати місце, де на годинник легко дивитися без зусиль і де він підтримує баланс простору та меблів.

