Як за копійки зробити свою оселю "дорожчою" на вигляд: 15 практичних порад
Ви здивуєтеся, але є чимало недорогих рішень, які дозволять зробити ваш дім «багатшим» на вигляд.
Експерти з інтер’єру назвали 15 недорогих способів зробити дім дорожчим на вигляд. Щобільше, це може підвищити його вартість під час продажу.
Про це пише Daily Mail.
У кожного був момент, коли заходиш у чийсь дім і думаєш: «Це, мабуть, коштувало цілий статок». М’яке освітлення, бездоганно чиста кухня, спальня наче з дизайнерського каталогу — усе виглядає дорого й стильно.
Але насправді ефектний інтер’єр не завжди залежить від великих витрат. Є прості й недорогі рішення, які можуть кардинально змінити вигляд оселі. Так, експерти з дизайну поділилися доступними способами швидко додати дому затишку, стилю та навіть підвищити його ринкову вартість.
1. Замініть холодне освітлення на тепле
Освітлення — один із найпростіших способів зробити дім дорожчим на вигляд. Холодні синюваті лампи створюють «офісний» ефект, тоді як тепле світло додає затишку. Експерти радять використовувати LED-лампи з температурою 2700–3000K.
2. Додайте приховані LED-стрічки
Підсвітка під шафами, полицями чи узголів’ям ліжка створює ефект дизайнерського ремонту. Головне — використовувати м’яке тепле світло, а не надто яскраве підсвічування.
3. Перефарбуйте стіни
Свіжий шар фарби — один із найдешевших способів оновити оселю. Навіть якщо залишити той самий колір, стіни виглядатимуть акуратніше й доглянутіше.
4. Замініть ручки на кухонних меблях
Нові ручки здатні повністю змінити вигляд кухні без дорогого ремонту. Найкраще обирати лаконічні моделі з латуні, матового металу або чорного покриття.
5. Оновіть змішувачі
Cучасні крани у ванній та кухні роблять простір стильнішим. Особливо ефектно виглядають матові чорні або латунні моделі.
6. Замініть дзеркало у ванній
Безрамні або дзеркала з LED-підсвіткою роблять ванну кімнату візуально дорожчою та просторішою.
7. Звільніть кухонну стільницю
Менше техніки на поверхнях — більше відчуття порядку. Наприклад, гарячий водяний кран може замінити чайник і зробити кухню сучаснішою.
8. Додайте симетрії у спальню
Однакові тумбочки, лампи та акуратно застелене ліжко створюють «готельний» ефект і додають кімнаті дорогого вигляду.
9. Використовуйте стінові панелі
Декоративні панелі додають текстури й роблять інтер’єр більш «архітектурним», особливо у новобудовах.
10. Підберіть однакові жалюзі на вікнах
Ззовні різні штори чи жалюзі можуть створювати хаотичний вигляд будинку. Єдиний стиль робить фасад акуратнішим.
11. Пофарбуйте вхідні двері
Охайні двері — перше, що бачать гості та потенційні покупці. Навіть нова фарба чи ручка можуть помітно освіжити вхід.
12. Позбудьтеся зайвих речей
Безлад робить приміщення меншим і дешевшим на вигляд. Чисті поверхні та мінімум дрібниць створюють відчуття простору.
13. Додайте живі рослини
Кілька кімнатних рослин додають інтер’єру життя й затишку. Експерти радять уникати штучних рослин, які часто здешевлюють простір.
14. Обирайте ідентичний стиль деталей
Ручки, змішувачі, розетки та інші металеві елементи мають поєднуватися між собою за кольором і стилем.
15. Оновіть те, що вже є
Старі дерев’яні підлоги, двері чи вбудовані шафи часто достатньо відреставрувати, а не замінювати. Шліфування, фарбування чи нове покриття можуть повністю змінити вигляд речей.
