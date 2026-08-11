Британського монарха Чарльза ІІІ знову випадково поховали

Король Чарльз / © Getty Images

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19 травня радіостанція Radio Caroline випустила в ефір три попередньо записані заяви, в яких стверджувалося, що 77-річний король Чарльз ІІІ помер. Управління зв'язку (Ofcom) повідомило про отримання двох скарг на ці повідомлення, які перервали звичайне музичне мовлення.

У третій заяві радіостанція повідомила, що "засоби масової інформації" підтвердили смерть монарха, пише журнал People. Потім пролунав національний гімн, після чого було повторено одну із заяв. Потім, згідно зі звітом Ofcom, була приблизно 16-хвилинна хвилина мовчання.

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Король Чарльз / © Getty Images

Після хвилини мовчання програма відновилася у звичайному режимі. Приблизно через 30 хвилин після виходу заяв в ефір ведучий перепросив перед слухачами, підтвердивши, що король Чарльз не помер.

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«Мені щойно повідомили, що ми помилково показали деяку інформацію трохи раніше. Я сам цього не чув, але це неправильна інформація, технічна проблема, і, звичайно ж, ми перепрошуємо», — сказав ведучий.

У своєму бюлетені від понеділка, 10 серпня, Ofcom заявив, що вважає цю ситуацію порушенням двох правил Кодексу мовлення.

"Новини в будь-якій формі повинні повідомлятися з належною точністю і представлятися з належною неупередженістю", - говорить перший пункт кодексу. «Про суттєві помилки в новинах, як правило, слід повідомляти та виправляти в ефірі негайно. Виправлення мають бути заплановані відповідним чином…» — каже другий пункт кодексу.

Радіостанція Radio Caroline, яка в основному транслює музику від 1960-х років до цього часу, повідомила, що в момент інциденту передача ведучого велася віддалено. Тим часом, співробітник, який проводив технічне обслуговування студійного комп'ютера, виявив три файли, підготовлені до смерті короля Чарльза.

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Король Чарльз / © Associated Press

У повідомленні радіостанції Radio Caroline йдеться, що до цих файлів додається «набір суворих інструкцій для ведучих та менеджерів», яким необхідно слідувати перед виходом в ефір. Однак із цікавості співробітник відтворив файли, що зупинило трансляцію з віддаленого місця ведучого та призвело до трансляції файлів в ефірі.

Нагадаємо, нещодавно ми згадували день, коли Чарльз ледь не загинув 1988 року.

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