Чоловік убив біологічного батька через кілька годин після знайомства з ним: деталі трагедії

Чоловік, який убив батька

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У Великій Британії чоловіка визнали винним у ненавмисному вбивстві 61-річного чоловіка, який виявився його біологічним батьком. Трагедія сталася у пабі графства Дарем напередодні Різдва 2025 року — лише через кілька годин після того, як 37-річний Мартін Грінсміт дізнався про їхній родинний зв'язок.

Про це пише Lad Bible.

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Що відомо про трагедію

Як встановив суд, Грінсміт відпочивав із родиною в пабі «Голова королеви» у Віллінгтоні. Там він уперше побачив Стівена Шевелса, а згодом мати чоловіка підтвердила, що 61-річний відвідувач є його біологічним батьком.

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Шевелс після цього підійшов до родини та сів поруч із ними. За словами Грінсміта, така близькість викликала в нього дискомфорт. Згодом родина перемістилася до пивного саду.

Невдовзі Шевелса попросили залишити паб, однак він опинився у пивному саду та зіткнувся там із Грінсмітом. Чоловік заявив, що відчув загрозу та інстинктивно штовхнув старшого чоловіка, намагаючись збільшити між ними відстань.

Шевелс упав і вдарився головою об бетонне покриття. Грінсміт стверджував, що був шокований тим, що сталося, і навіть приніс потерпілому склянку води. Пізніше він почув, що чоловік має пульс, і вирішив, що той виживе.

Наступного ранку Грінсміт дізнався, що Шевелс помер від травм голови.

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Спочатку чоловік заперечував свою провину в ненавмисному вбивстві. Він визнав, що штовхнув Шевелса, однак наполягав, що зробив це обережно та не мав наміру завдати йому смертельних травм.

2 вересня суд Тіссайда визнав Грінсміта винним у ненавмисному вбивстві. Вирок йому мають оголосити 21 жовтня.

Після засідання сестра загиблого Анджела назвала смерть брата «непровокованим актом насильства». За її словами, трагедія залишила «діру в серцях» усіх, хто знав Стівена.

Головний інспектор поліції Дарема Алфі Кін наголосив, що ця справа демонструє, наскільки серйозними можуть бути наслідки спонтанних рішень.

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«Це справді нищівний випадок. Він показує, як рішення, прийняті за частки секунди, можуть мати наслідки на все життя», — зазначив правоохоронець.

Нагадаємо, на Закарпатті 18-річного хлопця підозрюють у жорстокому вбивстві власної матері, яке сталося вночі 4 вересня, коли жінка спала. За даними слідства, син завдав їй численних ножових поранень, від яких вона померла. Найбільше правоохоронців шокувало те, що хлопець зняв момент убивства на свій мобільний телефон. Про злочин зранку стало відомо від його брата-близнюка, якому підозрюваний сам зізнався у скоєному. Поліція вилучила телефони, ножі та інші речові докази. Хлопця затримали, його дії кваліфікували як умисне вбивство; слідчі встановлюють мотив трагедії.

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