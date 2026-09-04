Жахлива трагедія на Закарпатті: 18-річний хлопець зняв на телефон розправу над власною матір’ю

Поліція затримала хлопця, підозрюваного у вбивстві матері / © Прокуратура Закарпатської області

Реклама

Страшна сімейна драма розігралася на Закарпатті у п’ятницю, 4 вересня, коли в одному з житлових будинків було жорстоко вбито жінку. За підозрою у скоєнні цього моторошного злочину правоохоронці затримали 18-річного сина загиблої.

Про це повідомила Ужгородська окружна прокуратура.

Реклама

Деталі нічної розправи

Наразі слідчі ретельно з’ясовують усі моторошні обставини нічної трагедії та мотиви нападника. За попередніми даними слідства, напад на жінку стався близько третьої години ночі, коли вона спала у власному ліжку. Спочатку хлопець завдав матері кілька ножових поранень, проте під час опору в знаряддя злочину зламалося руків’я.

Реклама

Не зупинившись на цьому, злочинець пішов до кухні та взяв інший ніж. Повернувшись, він завдав матері ще кілька ножових ударів, від яких вона померла. Страшну правду ранком відкрив інший син загиблої, якому брат-близнюк сам зізнався у скоєному, після чого одразу викликав поліцію.

Правоохоронці вже вилучили з будинку знаряддя злочину, мобільні телефони обох братів та інші важливі докази. Найголовнішим шоком для слідчих стало те, що на телефоні затриманого знайшли відеозапис самого моменту вбивства.

Розслідування мотивів та правова кваліфікація

Наразі на місці події продовжують працювати слідчі, криміналісти та прокурори, які призначили низку необхідних експертиз. Фахівці мають повністю відтворити хронологію подій тої ночі та перевірити всі можливі версії сімейного конфлікту.

Дії молодого чоловіка кваліфіковано за статтею про умисне вбивство, його затримано в процесуальному порядку. Незабаром суд вирішить питання щодо офіційного повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Реклама

Нагадаємо, на Закарпатті сталася масштабна ДТП. Пасажирський автобус перекинувся після зіткнення з вантажівкою.

Новини партнерів

Новини партнерів