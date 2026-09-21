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Россияне подстраивают атаки под погоду: Игнат раскрыл новую тактику РФ
Игнат объяснил, почему «Цирконы» оставляют минимум времени на реакцию.
Россия во время воздушных атак по Украине все активнее использует реактивные беспилотники и меняет подход к их применению. При планировании ударов противник, в частности, учитывает метеорологические условия на маршруте и около цели.
Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, российские военные могут выбирать между разными типами ударных беспилотников в зависимости от ситуации. Туман и облачность, в частности, способны усложнять работу украинской противовоздушной обороны.
Прежде всего, на что будет смотреть враг, говорит Игнат, это метеоусловия в районе пролета маршрута и в районе цели, которую хочет поразить. Туман, облачность усложняют работу украинской ПВО, так что будет применять или реактивный, или обычный «Шахед».
«В этом отношении они очень хорошо ориентируются», — сказал Игнат о тактике противника.
Военный отметил, что россияне пытаются усложнить работу украинских защитников не только масштабом атак. По его словам, противник также продумывает новые тактические приемы и адаптирует применение средств поражения к условиям.
Сколько реактивных «Шахедов» уже запустила РФ
Отдельно Игнат сообщил о масштабах использования Россией беспилотников с реактивными двигателями.
Всего, по его словам, по Украине уже запустили около 7700 реактивных «Шахедов». При этом только за неполный сентябрь РФ применила примерно 1900 ударных БпЛА этого типа.
Для сравнения, в течение всего июля было зафиксировано около 2800 запусков.
Несмотря на сложность противодействия таким целям, украинские силы ПВО сбивают значительную часть реактивных дронов. Игнат привел показатель около 60% сбития и назвал его достаточно высоким, учитывая нынешние возможности Сил обороны.
В сентябре российские войска применяли не только реактивные БпЛА. По словам представителя Воздушных сил, противник совершил несколько волн массированных запусков обычных «Шахедов» в направлении западных областей Украины.
«Цирконы» оставляют считанные минуты на реакцию
Игнат также рассказал о российских ракетах «Циркон». По его словам, хотя этот тип вооружения позиционируется как противокорабельный, РФ уже неоднократно использовала его для ударов по наземным целям из Крыма.
Две ракеты, о которых говорилось накануне, россияне запустили с северного направления, однако они не достигли целей.
По оценке Игната, скорость таких ракет может достигать около 10 тысяч км/ч. Он объяснил, что поэтому для человека фактически невозможно визуально отследить их движение.
«Это скорость, которая глазу человеческому неподвластна. Глаз не может увидеть, разве что "прилет», — отметил военный.
Поэтому во время таких атак счет идет на минуты или даже секунды. Это касается запусков как из Крыма, так и с северного направления — независимо от того, насколько далека точка запуска.
Именно поэтому, подчеркнул Игнат, для Украины критически важно как можно быстрее получать информацию о запусках.
«Рассчитываем на наших западных партнеров, которые из центров НАТО могут делиться этой информацией о выходах баллистики, аэробаллистики или противокорабельных ракет и оповещать нас, а мы уже информируем население», — сказал представитель Воздушных сил.
Украина ждет новые дроны-перехватчики
Еще одним направлением, которое может усилить противодействие российским реактивным БпЛА, Игнат назвал дроны-перехватчики.
Он отметил, что в Украине ожидают поступления такого инновационного оружия. В то же время, уже есть сообщения о случаях уничтожения реактивных беспилотников перехватчиками коптерного типа.
Однако эффективность такого способа зависит от параметров полета цели. Как пояснил военный, перехват возможен при условии, что реактивный дрон движется с небольшой скоростью и на низкой высоте.
«Все с нетерпением ждут поступления этого инновационного оружия… Много разговоров о том, что есть много подтвержденных результатов сбития, даже с перехватчиков коптерного типа. Это при условии, что реактивный дрон летит на малой скорости и низко», — сказал Игнат.
Он добавил, что перспективным направлением остается развитие инновационных средств противовоздушной обороны, в частности реактивных дронов-перехватчиков.
Напомним, россияне смогут управлять дронами в реальном времени. Об этом сказал ІТ-специалист и эксперт по спутниковой связи, кибербезопасности и сетевым технологиям Владимир Степанец.
Известно, что доступ врага к низкоорбитальной спутниковой сети «Рассвет» представляет критическую угрозу для Киева.