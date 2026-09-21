Последнее откровение Пресли Гербера: сын Синди Кроуфорд успел сделать сильное заявление перед смертью

Пресли Гербер / © Associated Press

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Незадолго до смерти модель Пресли Гербер активно поддерживал инициативы по психическому здоровью и делился собственным болезненным опытом выздоровления. Сын супер-модели Синди Кроуфорд годами боролся с депрессией и зависимостью от психоактивных веществ, пытаясь своей откровенностью помогать другим людям.

Об этом говорится в статье People.

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Последнее публичное появление Пресли прозвучало в кругу его семьи — за несколько месяцев до смерти в возрасте 27 лет. 11 июня манекенщик вместе с родителями, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербером, посетил мероприятие в Малибу, посвященное запуску совместной коллекции We Are ENOUGH x Aviator Nation.

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На фотографиях с мероприятия Пресли улыбался, стоя между матерью и отцом и держа руку на плече Рэнди. Синди и Рэнди пришли поддержать сына, ставшего участником откровенной панельной дискуссии, посвященной психическому здоровью.

Поводом для мероприятия стал запуск коллекции браслетов We Are ENOUGH x Aviator Nation. Все 100% средств, полученных от их продажи, должны были быть направлены организациям, работающим в сфере психического здоровья. Инициаторами проекта стали основатель We Are ENOUGH и TOMS Блэйк Майкоски и основательница Aviator Nation Пейдж Майкоски.

Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд с сыном Пресли Гербером на презентации коллаборации We Are ENOUGH x Aviator Nation

Последнее выступление Пресли Гербера о психическом здоровье и влиянии препаратов

Пресли, работавший моделью и занимавшийся популяризацией темы психического здоровья, рассказал о собственном опыте и моменте, который стал для него переломным и помог осознать собственную ценность.

По словам мужчины, важным для него стал 23-летний возраст. До этого в течение нескольких лет Пресли чувствовал себя другим и принимал разные препараты. После прекращения их употребления он начал учиться различать собственные внутренние голоса и то, что воспринимал как свое «я».

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Отдельно Пресли говорил о взрослении под пристальным вниманием общественности и давлении, из-за которого от него ожидали определенного поведения и образа. По словам мужчины, чувство свободы пришло тогда, когда он перестал скрывать пережитое и начал говорить о нем открыто.

«Самым свободным я чувствовал себя тогда, когда, наконец, был честным с самим собой», — сказал Пресли присутствующим.

Также он поделился своими советами по преодолению сложных периодов. Манекенщик призвал больше времени проводить на свежем воздухе и не забывать о физической активности.

«Двигайтесь независимо от того, что вы чувствуете. Выходите на улицу. Получайте солнечный свет. Если вам не хочется двигаться — лягте на траву», — советовал он.

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Впоследствии именно это мероприятие стало последним публичным появлением Пресли перед его смертью.

Борьба Пресли Гербера с депрессией и желание помочь другим

За несколько лет до смерти Пресли все более открыто говорил о собственном опыте, связанном с психическим здоровьем и употреблением психоактивных веществ. Так, в 2023 году во время участия в подкасте Studio 22 мужчина рассказал о борьбе с депрессией. Он отмечал, что хотел бы использовать собственный опыт и извлеченные уроки, чтобы поддержать других людей, которые испытывают подобные трудности.

«[Психическое здоровье] — это проблема. Это огромная часть моей жизни. Это работа 24/7, и здесь так много всего. Это действительно то, чем я хочу заниматься: помогать людям, независимо от того, депрессия ли у вас, или вы боретесь с чем-то, что негативно влияет на ваше тело», — рассказывал тогда Пресли.

Он подчеркивал отсутствие осуждения и выражал надежду, что его ошибки и полученный опыт могут стать полезными для других.

Позже Пресли продолжил говорить о психическом здоровье в социальных сетях, положив начало серии видео Mental Health Mondays («Понедельники психического здоровья»). В одном из видео, опубликованном в Instagram в декабре 2025 года, но затем удаленном, Пресли рассказал об использовании нескольких препаратов, среди которых бупренорфин, ксанакс и валиум, во время борьбы с паническими атаками.

Также он говорил о значительных потерях в своей жизни и объяснял, что хочет делиться собственной историей, чтобы люди, переживающие сложные времена, не оставались наедине со своими проблемами.

«У меня есть ощущение, что если я расскажу обо всем этом, многие будут хотя бы знать, что есть еще кто-то, кто проходит через то же самое», — говорил Пресли.

Кая Гербер о трудностях, с которыми сталкивался Пресли

О трудностях, с которыми сталкивался ее брат, недавно рассказала и его 24-летняя сестра Кая Гербер. В августовском материале для Vogue Пресли описали как человека, пережившего «десятилетнюю борьбу с наркотической зависимостью».

Кая рассказала, как ситуация повлияла на всю семью.

«Когда в семье случается что-то подобное, это определенным образом уравнивает всех», — сказала сестра Пресли, объяснив, что начала воспринимать себя как «легкого ребенка» в семье и сама стала неохотно просить о помощи.

В то же время, Кая отметила готовность брата открыто говорить о пережитом и делиться своим опытом с широкой аудиторией.

«Мои родители большую часть нашей жизни были очень, очень закрыты и ничем не делились — а теперь у нас есть этот абсолютный учитель, мой брат, который говорит: „Я буду очень человечным для всех“. От мира можно скрыть лишь некоторое количество вещей», — рассказывала сестра Пресли.

Напомним, Пресли Гербер умер в возрасте 27 лет. Трагедия произошла 20 сентября в реабилитационном заведении. Причина пока не обнародована, продолжается вскрытие. Семья подтвердила смерть и попросила о конфиденциальности. Пресли был моделью, работал с известными брендами и откровенно рассказывал о проблемах с ментальным здоровьем и употреблением психоактивных веществ.

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