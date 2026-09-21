Останнє одкровення Преслі Гербера: син Сінді Кроуфорд встиг зробити сильну заяву перед смертю

Преслі Гербер / © Associated Press

Реклама

Незадовго до своєї смерті модель Преслі Гербер активно підтримував ініціативи з психічного здоров’я та ділився власним болісним досвідом одужання. Син супермоделі Сінді Кроуфорд роками боровся з депресією і залежністю від психоактивних речовин, намагаючись своєю відвертістю допомагати іншим людям.

Про це йдеться у статті People.

Реклама

Остання публічна поява Преслі пролунала в колі його родини — за кілька місяців до смерті у віці 27 років. 11 червня манекенник разом із батьками, Сінді Кроуфорд і Ренді Гербером, відвідав захід у Малібу, присвячений запуску спільної колекції We Are ENOUGH x Aviator Nation.

Реклама

На світлинах із заходу Преслі усміхався, стоячи між матір’ю та батьком і тримаючи руку на плечі Ренді. Сінді та Ренді прийшли підтримати сина, який став учасником відвертої панельної дискусії, присвяченої психічному здоров’ю.

Приводом для заходу став запуск колекції браслетів We Are ENOUGH x Aviator Nation. Усі 100% коштів, отриманих від їхнього продажу, мали спрямувати організаціям, які працюють у сфері психічного здоров’я. Ініціаторами проєкту стали засновник We Are ENOUGH і TOMS Блейк Майкоскі та засновниця Aviator Nation Пейдж Майкоскі.

Ренді Гербер і Сінді Кроуфорд із сином Преслі Гербером на презентації колаборації We Are ENOUGH x Aviator Nation / © Chris Orwig

Останній виступ Преслі Гербера про психічне здоров’я та вплив препаратів

Преслі, який працював моделлю та займався популяризацією теми психічного здоров’я, розповів про власний досвід і момент, який став для нього переламним і допоміг усвідомити власну цінність.

За словами чоловіка, важливим для нього став 23-річний вік. До цього протягом кількох років Преслі почувався інакшим і приймав різні препарати. Після припинення їхнього вживання він почав вчитися розрізняти власні внутрішні голоси та те, що сприймав як своє справжнє «я».

Реклама

Окремо Преслі говорив про дорослішання під пильною увагою громадськості та тиск, через який від нього очікували певної поведінки й образу. За його словами, відчуття свободи прийшло тоді, коли він припинив приховувати пережите та почав говорити про нього відкрито.

«Найвільнішим я почувався тоді, коли нарешті був чесним із самим собою», — сказав Преслі присутнім.

Також він поділився власними порадами щодо подолання складних періодів. Манекенник закликав більше часу проводити на свіжому повітрі та не забувати про фізичну активність.

«Рухайтеся незалежно від того, що ви відчуваєте. Виходьте на вулицю. Отримуйте сонячне світло. Якщо вам не хочеться рухатися — ляжте на траву», — радив він.

Реклама

Згодом саме цей захід став останньою публічною появою Преслі перед його смертю.

Боротьба Преслі Гербера з депресією та бажання допомогти іншим

Протягом кількох років до смерті Преслі дедалі відкритіше говорив про власний досвід, пов’язаний із психічним здоров’ям і вживанням психоактивних речовин. Так, 2023 року під час участі в подкасті Studio 22 він розповів про боротьбу з депресією. Чоловік зазначав, що хотів би використати власний досвід та отримані уроки, щоб підтримати інших людей, які переживають подібні труднощі.

«[Психічне здоров’я] — це проблема. Це величезна частина мого життя. Це робота 24/7, і тут так багато всього. Це справді те, чим я хочу займатися: допомагати людям незалежно від того, чи у вас депресія, чи ви боретеся з чимось, що негативно впливає на ваше тіло», — розповідав тоді він.

Преслі наголошував на відсутності осуду та висловлював сподівання, що його помилки й отриманий досвід можуть стати корисними для інших.

Пізніше манекенник продовжив говорити про психічне здоров’я у соціальних мережах, започаткувавши серію відео Mental Health Mondays («Понеділки психічного здоров’я»). В одному з відео, опублікованому в Instagram у грудні 2025 року, але згодом видаленому, він розповів про використання кількох препаратів, серед яких бупренорфін, ксанакс і валіум, під час боротьби з панічними атаками.

Також він говорив про значні втрати у своєму житті та пояснював, що хоче ділитися власною історією, щоб люди, які переживають складні часи, не залишалися наодинці зі своїми проблемами.

«У мене є відчуття, що якщо я розповім про все це, багато людей принаймні знатимуть, що є ще хтось, хто проходить через те саме», — казав Преслі.

Кая Гербер про труднощі, з якими стикався Преслі

Про труднощі, з якими стикався її брат, нещодавно розповіла і його 24-річна сестра Кая Гербер. У серпневому матеріалі для Vogue його описали як людину, яка пережила «десятилітню боротьбу з наркотичною залежністю».

Дівчина розповіла, як ситуація вплинула на всю родину.

«Коли в родині трапляється щось подібне, це певним чином зрівнює всіх», — сказала сестра Преслі, пояснивши, що почала сприймати себе як «легку дитину» в родині й сама стала неохоче просити про допомогу.

Водночас Кая зазначила готовність брата відкрито говорити про пережите та ділитися своїм досвідом із широкою аудиторією.

«Мої батьки більшу частину нашого життя були дуже, дуже закритими й нічим не ділилися, а тепер у нас є цей абсолютний учитель, мій брат, який каже: „Я буду дуже людяним для всіх“. Від світу можна приховати лише певну кількість речей», — розповідала вона.

Нагадаємо, Преслі Гербер помер у віці 27 років. Трагедія сталася 20 вересня в реабілітаційному закладі. Причину наразі не оприлюднено, триває розтин. Родина підтвердила смерть і попросила про приватність. Преслі був моделлю, працював із відомими брендами та відкрито розповідав про проблеми з ментальним здоров’ям і вживанням психоактивних речовин.

Новини партнерів