"Голос країни-14": проєкт розсекретив важливу благодійну місію і як допомагатиме військовим

"Голос країни-14" / © 1+1

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25 жовтня о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна» розпочнеться новий розділ головного народного музичного шоу країни — «Голос країни-14«.

Цього сезону проєкт, який роками об’єднує та надихає мільйони глядачів, шукатиме особливе звучання — голос нашого часу. Водночас музична сцена стане майданчиком не лише для нових вокалістів, а й для важливої соціальної місії. Проєкт об’єднує зусилля з благодійним фондом «Півник», щоб допомогти українським захисникам, які втратили слух унаслідок поранень, знову чути найрідніший голос. Долучитись до збору на слуховідновлювальні операції можна просто зараз.

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«Голос країни-14» збиратиме кошти на відновлення слуху військових / © пресслужба каналу "1+1"

За даними фонду, понад 60% поранень захисників супроводжується мінно-вибуховими чи акубаротравмами, що призводять до розриву барабанної перетинки та часткової або повної втрати слуху. Акубаротравма — одна з найпоширеніших, але водночас найменш обговорюваних травм війни. Її наслідки часто залишаються непомітними для оточення, хоча суттєво впливають на якість життя та потребують тривалого відновлення. Від 30 до 50 тисяч українських військових можуть потребувати хірургічного втручання для відновлення слуху. Водночас в Україні є обмежена кількість фахівців, які проводять слуховідновлювальні операції, через що в державних медичних закладах утворюються величезні черги.

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«Голос країни-14» збиратиме кошти на відновлення слуху військових / © пресслужба каналу "1+1"

Відновлення слуху для військових — це не лише можливість знову чути голоси рідних і побратимів та інтегруватися у життя. Навіть часткова втрата слуху на обидва вуха підвищує ризик розвитку ПТСР втричі. Окрім того, більшість воїнів, яким повернули слух, повертаються продовжувати захищати Україну. На фронті слух може бути буквально життєво важливим: він допомагає орієнтуватися в просторі, чути команди та вчасно реагувати на небезпеку. Саме тому кожен внесок — це ще один герой, який отримає шанс на відновлення слуху.

Нагадаємо, тренерами нового сезону «Голосу країни» стали Тіна Кароль, Наталія Могилевська та MONATIK. Ім’я четвертого наставника оголосять невдовзі. Незмінні ведучі проєкту — Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Новий сезон «Голосу країни-14» також буде доступний на Netflix для всіх глядачів в Україні в межах їхньої підписки.

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