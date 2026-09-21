Поліція приїхала до чоловіка і не повірила своїм очам: що було просто в будинку (фото)

Поліція

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Житель Великої Британії влаштував вдома нелегальний тераріум. Правоохоронці вилучили з його будинку пітона та двометрового каймана, який жив у спеціальній водоймі.

Про це повідомляє LADbible.

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Тварин вилучили поліція Великого Манчестера, представники Траффордської ради та зоозахисники з RSPCA. За британським законом 1976 року крокодили є небезпечними дикими тваринами.

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Тримати їх удома без спеціальної ліцензії заборонено. Очковий кайман походить із Південної Америки. Ці рептилії виростають понад два метри завдовжки, мають гострі зуби та дуже сильний укус. Саме тому ці хижаки становлять серйозну загрозу для людей.

Обох вилучених рептилій спочатку доставили до місцевого ветеринара, який спеціалізується на екзотичних видах, для оцінки їхнього стану. 17 вересня каймана Лайла офіційно перевели до відповідного зоопарку.

У місцевій поліції зазначили, що тварин «надійно закріпили та вилучили, і тепер вони можуть сподіватися на світле майбутнє в більш придатному житлі» подалі від будинку в Гейлі.

За словами представниці Траффордської ради Келі Глентон, небезпечну тварину безпечно забрали заради спокою місцевих жителів. Вона нагадала, що утримувати диких звірів без спеціальної ліцензії та належних умов суворо заборонено, і за цим ведеться жорсткий контроль.

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Крокодил Лайл / © The LAD bible

Експертка зоозахисної організації RSPCA Еві Баттон повідомила, що про вилучених рептилій уже дбають фахівці. Вона нагадала, що тримати небезпечних тварин удома — це велика проблема для Британії, яка несе загрозу і для господарів, і для самих звірів.

«Ці тварини мають вузькоспеціалізовані фізичні, поведінкові та екологічні потреби, які неймовірно важко задовольнити в домашніх умовах, а це означає, що їхній добробут може бути серйозно поставлений під загрозу, коли їх утримують, як домашніх тварин», — заявила Баттон.

Зоозахисники зазначають, що тисячі диких тварин досі живуть у непридатних домашніх умовах. Тому фахівці постійно шукають їх, щоб перевезти до безпечних місць.

Нагадаємо, біля пляжу Сорренто в Перті акула смертельно напала на 63-річного Ґреґа О’Нілла. Після трагедії влада Австралії дозволила знищити хижачку, якщо її вдасться вистежити.

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