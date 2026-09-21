Шарлиз Терон в черном мини и туфлях-мюлях сходила на вечеринку

Шарлиз Терон / © Associated Press

Реклама

Шарлиз Терон посетила вечеринку фонда Charlize Theron Africa Outreach Project, которая прошла на территории студии Universal Studios в Юниверсал-Сити.

Шарлиз Терон / © Associated Press

На светской тусовке Терон появилась в черном мини-платье от Dior и мюлях тоже от этого французского бренда на невысоких каблуках. Лаконичный, но стильный образ Шарлиз дополнила укладкой, макияжем в теплых оттенках со стрелками на веках, а также серьгами в ушах. Выглядела знаменитость очень эффектно.

Реклама

Шарлиз Терон / © Associated Press

Ранее Шарлиз Терон впервые за длительное время показалась на публике со своими дочерьми, как выглядят девочки-подростки.

Реклама

Новости партнеров