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- Шоу-бизнес
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Шарлиз Терон в черном мини и туфлях-мюлях сходила на вечеринку
51-летняя голливудская актриса блистала на светском мероприятии в миниатюрном платье.
Шарлиз Терон посетила вечеринку фонда Charlize Theron Africa Outreach Project, которая прошла на территории студии Universal Studios в Юниверсал-Сити.
На светской тусовке Терон появилась в черном мини-платье от Dior и мюлях тоже от этого французского бренда на невысоких каблуках. Лаконичный, но стильный образ Шарлиз дополнила укладкой, макияжем в теплых оттенках со стрелками на веках, а также серьгами в ушах. Выглядела знаменитость очень эффектно.
Ранее Шарлиз Терон впервые за длительное время показалась на публике со своими дочерьми, как выглядят девочки-подростки.