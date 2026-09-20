«Шахед Сікер» може сам знаходити цілі за кілометри: експерт назвав дистанцію

"Шахед" (ілюстративне фото) / © Українське радіо

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Дрони «Шахед Сікер» здатні автоматично захоплювати цілі на відстані від 5 до 10 кілометрів залежно від їхнього розміру та типу.

Про це розповів український військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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За його словами, такі показники можливі за хорошої погоди та 100-відсоткової видимості.

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Якщо ціллю є локомотив або окремий будинок серед інших споруд, «Шахед Сікер» може захопити її для автоматичного наведення приблизно з відстані 5–6 кілометрів.

Якщо йдеться про більші об’єкти — наприклад корабель у морі, торговельний центр або великий склад — дальність захоплення цілі може становити близько 10 кілометрів.

Що відомо про «Герань Сікер»

Російські війська дедалі частіше використовують модифікацію ударних дронів типу «Шахед» під назвою «Герань Сікер». За словами військового експерта Сергія «Флеша» Бескрестнова, така опція може встановлюватися на різні версії «Гераней» — від другої до четвертої.

Останнім часом, за його словами, часто фіксують реактивну «Герань-4 Сікер». На таких дронах встановлені кілька камер і MESH-модем, який дозволяє оператору керувати безпілотником.

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Головна особливість «Сікера» — система автоматичного розпізнавання, захоплення та наведення на ціль. Після її захоплення дрон може завершити атаку вже без участі оператора.

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