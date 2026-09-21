Блогер-зрадник з України виконав "Одну калину": Холоденко в захваті, а Квінта заявив про крадіжку

Ігор Синяк, Сергій Григор'єв-Апполонов, Руслан Квінта, Наталія Холоденко

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Скандальний блогер з України Ігор Синяк, який має російський паспорт і живе за кордоном, опинився в центрі скандалу через виконання української пісні «Одна калина».

Так, Синяк зараз виступає разом із російським музикантом Сергієм Григор’євим-Апполоновим, який має німецьке громадянство. Під час їхнього концерту в Німеччині одіозні артисти в ексцентричних вбраннях несподівано виконали відому композицію українською мовою без докорів сумління. Відео з виступу вони опублікували в Instagram.

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Дата публікації 16:00, 21.09.26 Кількість переглядів 19 Блогер-зрадник Ігор Синяк заспівав «Одну калину» в Німеччині з другом-росіянином і нарвався на критику

Неоднозначний перформанс привернув увагу зіркової психологині Наталії Холоденко, яка раніше часто проводила час з артистами у спільній компанії. Вона також поширила кадри їхнього виступу у себе на сторінці у фотоблогу та похвалила Григор’єва-Апполонова за виконання українською.

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«Прогрес з українською мовою на ваших очах просто неймовірний! Сергій Григор’єв-Апполонов, дякую і захоплююся!» — написала вона.

Допис Наталії Холоденко

Втім, композитор Руслан Квінта, який є автором музики «Однієї калини», відреагував на виконання зовсім інакше. Він заявив, що не давав артистам дозволу на використання свого твору, а також вважає, що номер спотворив задум пісні.

«Я не надавав згоди на виконання цими особами. Це виконання і контекст виступу спаплюжили твір, подали його в контексті, що завдає шкоди моїй честі й гідності та спричинили спотворення задуму твору, отже, це є порушенням права на недоторканність твору та захист моєї творчої репутації. Захист честі, гідності та репутації є моїми немайновими правами», — написав він.

Композитор також звернувся безпосередньо до Григор’єва-Апполонова з проханням пояснити ситуацію. Публічної відповіді на його претензії від артистів наразі немає.

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Сториз Руслана Квінти

Сториз Руслана Квінти

Своєю чергою Холоденко вступилася за виконавців у коментарях до свого допису. Вона уїдливо згадала Софію Ротару, яка виконувала «Одну калину», зокрема позицію співачки під час війни, та порівняла її з російськими музикантами. Ба більше, блогерка звернулася до Квінти з проханням «пробачити» Ігоря та Сергія.

«У нас не карається лише коли Софія Ротару дуже неактивно висловлюється про війну в рідній країні. Маючи таку аудиторію прихильників в усіх країнах, її слово багато важило б! По факту Ахіджакова та Пугачова висловилися більше на нашу підтримку. Я би пробачила, все ж на день виборів у РФ заспівати „бо у нас іншої нема“ на таку аудиторію», — емоційно написала психологиня.

Допис Наталії Холоденко

Квінта у відповідь наголосив, що питання для нього полягає не в особистості виконавців, а в дотриманні авторських прав і контексті використання його музики.

«Питання в іншому. Треба спочатку запитати: а чи можна? І отримати відповідь! Я завжди радію, коли українська музика звучить у світі та популяризує Україну і нашу мову. Але любов до України не скасовує поваги до автора, його творчості та його прав. Питання не в тому, хто виконав мою пісню і в якій країні. Питання в тому, в якому контексті був представлений твір і чи відповідає цей контекст моєму авторському задуму. І точно не варто вимірювати патріотизм автора тим, чи дозволяє він будь-кому і будь-як поводитися з його творчістю», — наголосив композитор.

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Допис Наталії Холоденко

Позиція Ігоря Синяка та Сергія Григор’єва-Апполонова під час війни

Зазначимо, Ігор Синяк родом із Краматорська. Він став відомим як б’юті-блогер, однак після початку повномасштабного вторгнення не зробив чіткої публічної заяви з засудженням Росії. Раніше він пояснював, що не хоче порушувати російські закони через побоювання переслідування. Згодом Синяк переїхав до Франції та почав розвивати музичну кар’єру. Водночас російська агресія безпосередньо торкнулася його родини — батьківський будинок блогера був знищений.

Інший музикант Сергій Григор’єв-Апполонов народився у Саратові та після 2014 року продовжував виступати в Росії. Після початку повномасштабної війни він живе між Німеччиною і Францією. Публічно музикант переважно робив абстрактні заяви про мир, не висловлюючи чіткої позиції щодо російської агресії.

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