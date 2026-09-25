Загинули випадкові перехожі та водії: що відомо про кривавий удар Росії по бізнес-центру в Києві

Наслідки атаки на Київ 25 вересня / © Володимир Зеленський

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Від ранку 25 вересня РФ знову атакує Київ. У столиці сталося кілька вибухів. Станом на зараз відомо про 7 загиблих. Постраждали 46 мешканців Києва. 25 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Росіяни атакували одразу кілька районів столиці. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко розповів, що на Шулявці рятувальники завершують свою роботу. Тут вдалось оперативно ліквідувати загоряння. Палали автівки, які розташовані поруч із пошкодженим бізнес-центром.

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Кореспондент ТСН зазначив, що багато постраждалих через уламки скла із фасаду бізнес-центру. Більшість загиблих — це люди, які проходили повз або проїжджали.

«Коли ми приїхали сюди, то одна жінка шукала свого брата, який таксував і був у цьому районі», — каже кореспондент ТСН.

Вночі ворог уже цілив у цей район. Росіяни, не досягши цілі, атакували Шулявку повторно.

Власниця квіткового магазину, який розташований поруч, розповідає, що їй дуже пощастило. Вона після нічної атаки закрила вікна фанерою. А під час повторного обстрілу була на ганку.

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«Ми зранку тільки зашили все фанерою. Відновили роботу, тільки прибрали. І тут цей вибух. Я жива, мене машина прикрила», — розповіла киянка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КАДРИ ПЕКЛА НА ШУЛЯВЦІ В КИЄВІ ПІСЛЯ ДВОХ АТАК ЗА ДЕНЬ: загиблі, поранені, потрощені будівлі

Нагадаємо, РФ била по різних районах, багато загиблих і потерпілих.

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