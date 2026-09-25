Погибли случайные прохожие и водители: что известно о кровавом ударе России по бизнес-центру в Киеве

Последствия атаки на Киев 25 сентября / © Владимир Зеленский

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С утра 25 сентября РФ снова атакует Киев. В столице произошло несколько взрывов. На данный момент известно о 7 погибших. Пострадали 46 жителей Киева. 25 раненых находятся в стационарах городских больниц.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Россияне атаковали сразу несколько районов столицы. Корреспондент ТСН Игорь Бондаренко сообщил, что на Шулявке спасатели завершают свою работу. Здесь удалось оперативно ликвидировать возгорание. Горели автомобили, расположенные рядом с поврежденным бизнес-центром.

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Корреспондент ТСН отметил, что многие пострадали от осколков стекла с фасада бизнес-центра. Большинство погибших — это люди, которые проходили мимо или проезжали.

«Когда мы приехали сюда, одна женщина искала своего брата, который работал таксистом и находился в этом районе», — сообщает корреспондент ТСН.

Ночью враг уже обстреливал этот район. Россияне, не достигнув цели, повторно атаковали Шулявку.

Хозяйка расположенного по соседству цветочного магазина рассказывает, что ей очень повезло. После ночной атаки она забила окна фанерой. А во время повторного обстрела находилась на крыльце.

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«Мы утром только забили все фанерой. Возобновили работу, только убрались. И тут произошел этот взрыв. Я жива, меня прикрыла машина», — рассказала киевлянка.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КАДРЫ АДА НА ШУЛЯВКЕ В КИЕВЕ ПОСЛЕ ДВУХ НАПАДЕНИЙ ЗА ДЕНЬ: погибшие, раненые, разрушенные здания

Напомним, что РФ била по разным районам, много погибших и пострадавших.

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