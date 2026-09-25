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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Названо найдорожчі гриби у світі: деякі з них ростуть в Україні

Скільки коштують трюфелі та мацутаке, які рідкісні дорогі гриби можна знайти в українських лісах.

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Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Який гриб найдорожчий у світі

Який гриб найдорожчий у світі / © www.freepik.com/free-photo

Гриби бувають не лише смачними, а й надзвичайно дорогими. Деякі рідкісні види продають за сотні й навіть тисячі доларів за кілограм. Їх подають у найкращих ресторанах світу невеликими порціями, а пошук окремих екземплярів перетворюється на справжнє полювання. Найбільше цінують гриби, які складно знайти, неможливо або важко вирощувати штучно, а також ті, що мають унікальний аромат і короткий сезон. І цікаво, що деякі представники цього дорогого грибного світу трапляються і в українських лісах.

Який гриб найдорожчий у світі

Коли говорять про найдорожчі їстівні гриби, насамперед згадують білий трюфель. Його вартість залежить від сезону, розміру, якості та врожаю, а найкращі екземпляри можуть коштувати тисячі доларів за кілограм.

Білий трюфель росте під землею, у симбіозі з корінням певних дерев. Його не можна просто побачити під час звичайної прогулянки лісом, тому для пошуку використовують спеціально навчених собак.

Особливо цінуються трюфелі з вираженим ароматом, правильною формою та без пошкоджень. Ще одна причина високої ціни — швидка втрата аромату після збирання. Саме тому свіжість такого гриба має величезне значення.

Чорний трюфель: скільки коштує грибний делікатес

Другий відомий представник дорогих грибів — чорний трюфель, який також називають «чорним діамантом». Він дещо доступніший за білий, але все одно належить до елітних продуктів.

Ціна чорного трюфеля суттєво залежить від конкретного виду, сезону та якості. У сучасних оглядах наводять діапазон від кількох сотень до понад тисячі доларів за кілограм.

На відміну від білого трюфеля, чорний краще переносить теплову обробку, тому його використовують у різноманітних гарячих стравах. Невелику кількість гриба можуть додавати до пасти, м’яса, соусів, яєчних страв або ризото.

Які дорогі гриби ростуть в Україні

Насамперед це трюфелі, які зустрічаються в лісах західної частини країни, зокрема в Карпатах і Закарпатті. Повідомляється також про знахідки трюфелів у дубових та букових лісах інших регіонів.

Трюфелі ростуть не на поверхні, а під землею, тому знайти їх без спеціальних знань дуже складно. Вони утворюють симбіотичний зв’язок із корінням дерев і залежать від певних ґрунтових та кліматичних умов.

Мацутаке — гриб, який коштує тисячі доларів

Ще один знаменитий дорогий гриб — мацутаке. Особливо високо його цінують у Японії, де він вважається сезонним делікатесом і символом осені.

Ціна найкращих японських мацутаке може сягати кількох тисяч доларів за кілограм. Висока вартість пояснюється рідкісністю гриба, особливими умовами його зростання та складністю пошуку.

Мацутаке росте переважно у старих соснових лісах і живе у зв’язку з корінням дерев. Його цінують за дуже сильний, пряний аромат із солодкуватими та смолистими нотами.

В Україні повідомляли про знахідку мацутаке на Івано-Франківщині поблизу Косова 2020 року.

Зморшок теж належить до дорогих грибів

До переліку дорогих дикорослих грибів потрапляють зморшки. Вони з’являються навесні й мають характерну комірчасту, зморшкувату шапку.

Їхня ціна значно нижча за вартість найкращих трюфелів, але на спеціалізованих ринках та у висушеному вигляді зморшки можуть коштувати досить дорого.

Зморшки трапляються і в Україні, тому грибники можуть знайти цей цінний весняний делікатес.

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