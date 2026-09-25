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Названо найдорожчі гриби у світі: деякі з них ростуть в Україні
Скільки коштують трюфелі та мацутаке, які рідкісні дорогі гриби можна знайти в українських лісах.
Гриби бувають не лише смачними, а й надзвичайно дорогими. Деякі рідкісні види продають за сотні й навіть тисячі доларів за кілограм. Їх подають у найкращих ресторанах світу невеликими порціями, а пошук окремих екземплярів перетворюється на справжнє полювання. Найбільше цінують гриби, які складно знайти, неможливо або важко вирощувати штучно, а також ті, що мають унікальний аромат і короткий сезон. І цікаво, що деякі представники цього дорогого грибного світу трапляються і в українських лісах.
Який гриб найдорожчий у світі
Коли говорять про найдорожчі їстівні гриби, насамперед згадують білий трюфель. Його вартість залежить від сезону, розміру, якості та врожаю, а найкращі екземпляри можуть коштувати тисячі доларів за кілограм.
Білий трюфель росте під землею, у симбіозі з корінням певних дерев. Його не можна просто побачити під час звичайної прогулянки лісом, тому для пошуку використовують спеціально навчених собак.
Особливо цінуються трюфелі з вираженим ароматом, правильною формою та без пошкоджень. Ще одна причина високої ціни — швидка втрата аромату після збирання. Саме тому свіжість такого гриба має величезне значення.
Чорний трюфель: скільки коштує грибний делікатес
Другий відомий представник дорогих грибів — чорний трюфель, який також називають «чорним діамантом». Він дещо доступніший за білий, але все одно належить до елітних продуктів.
Ціна чорного трюфеля суттєво залежить від конкретного виду, сезону та якості. У сучасних оглядах наводять діапазон від кількох сотень до понад тисячі доларів за кілограм.
На відміну від білого трюфеля, чорний краще переносить теплову обробку, тому його використовують у різноманітних гарячих стравах. Невелику кількість гриба можуть додавати до пасти, м’яса, соусів, яєчних страв або ризото.
Які дорогі гриби ростуть в Україні
Насамперед це трюфелі, які зустрічаються в лісах західної частини країни, зокрема в Карпатах і Закарпатті. Повідомляється також про знахідки трюфелів у дубових та букових лісах інших регіонів.
Трюфелі ростуть не на поверхні, а під землею, тому знайти їх без спеціальних знань дуже складно. Вони утворюють симбіотичний зв’язок із корінням дерев і залежать від певних ґрунтових та кліматичних умов.
Мацутаке — гриб, який коштує тисячі доларів
Ще один знаменитий дорогий гриб — мацутаке. Особливо високо його цінують у Японії, де він вважається сезонним делікатесом і символом осені.
Ціна найкращих японських мацутаке може сягати кількох тисяч доларів за кілограм. Висока вартість пояснюється рідкісністю гриба, особливими умовами його зростання та складністю пошуку.
Мацутаке росте переважно у старих соснових лісах і живе у зв’язку з корінням дерев. Його цінують за дуже сильний, пряний аромат із солодкуватими та смолистими нотами.
В Україні повідомляли про знахідку мацутаке на Івано-Франківщині поблизу Косова 2020 року.
Зморшок теж належить до дорогих грибів
До переліку дорогих дикорослих грибів потрапляють зморшки. Вони з’являються навесні й мають характерну комірчасту, зморшкувату шапку.
Їхня ціна значно нижча за вартість найкращих трюфелів, але на спеціалізованих ринках та у висушеному вигляді зморшки можуть коштувати досить дорого.
Зморшки трапляються і в Україні, тому грибники можуть знайти цей цінний весняний делікатес.