Як зберігати яблука довго: що робити, щоб вони довго не псувалися

Як зберігати яблука

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Восени яблук особливо багато, хтось збирає власний урожай, а хтось купує сезонні плоди за вигідною ціною. Якщо частину врожаю планують залишити на зиму, важливо не просто скласти яблука в ящик, а створити для них відповідні умови. Досвідчені садівники розповіли,

На тривалість зберігання впливають стан плодів, температура, вологість, вентиляція та навіть сусідство з іншими овочами. За правильного підходу деякі сорти здатні зберігатися кілька місяців, залишаючись твердими й соковитими.

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Які яблука підходять для тривалого зберігання

На зиму варто відбирати лише цілі та здорові плоди без вм’ятин, тріщин, слідів гнилі чи інших пошкоджень.

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Підбиті або зіпсовані яблука краще одразу відкласти для споживання чи переробки. Один пошкоджений плід у ящику може стати джерелом псування для сусідніх.

Перед закладанням на зберігання яблука не потрібно мити, замочувати в оцтових чи інших домашніх розчинах або ретельно протирати. Зайва волога на поверхні підвищує ризик розвитку гнилі. Мити плоди краще безпосередньо перед споживанням.

Як зберігати невелику кількість яблук

Якщо яблук небагато, найпростіший варіант — холодильник.

Плоди можна покласти у перфорований поліетиленовий пакет і помістити у відділення для овочів та фруктів. Пакет допомагає зменшити втрату вологи, а невеликі отвори забезпечують циркуляцію повітря та знижують ризик появи конденсату. Так яблука довше залишаються пружними й не так швидко зморщуються.

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Як скласти великий урожай

Якщо яблук багато, для них краще використовувати чисті дерев’яні або картонні ящики з отворами для вентиляції.

Не варто набивати тару доверху або щільно притискати плоди один до одного. Чим менше механічного тиску, тим нижчий ризик появи вм’ятин і пошкоджень.

Під час зберігання запаси потрібно періодично оглядати. Якщо якесь яблуко починає псуватися, його слід одразу прибрати.

Яка температура і вологість потрібні

Для більшості яблук добре підходить температура приблизно від 0 до +4 °C. У прохолоді процеси дозрівання та старіння сповільнюються, тому плоди довше зберігають якість.

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Не менш важлива висока відносна вологість — орієнтовно 90–95%. За надто сухого повітря яблука швидко втрачають воду, стають м’якими й зморщуються.

Водночас у приміщенні не повинно бути постійного конденсату. Краплі води на плодах і поверхнях створюють сприятливі умови для розвитку плісняви та гнилі.

Чи потрібно загортати кожне яблуко в папір

Загортання кожного плода в папір може допомогти зменшити безпосередній контакт між яблуками, але це не обов’язкова умова.

Для домашнього зберігання достатньо чистих вентильованих ящиків або перфорованих пакетів. Якщо ж урожай особливо цінний і його хочеться зберегти якомога довше, папір можна використовувати як додатковий захист від тертя та поширення гнилі.

Чому яблука краще тримати окремо від картоплі

Яблука активно виділяють етилен — природний газоподібний рослинний гормон, який впливає на дозрівання та фізіологічні процеси інших продуктів.

Поруч із картоплею етилен може прискорювати її проростання. Крім того, при спільному зберіганні яблука можуть набувати небажаного землистого або затхлого запаху.

Тому, якщо є можливість, яблука та картоплю краще тримати в різних частинах сховища.

Чому на яблуках після зберігання з’являються темні плями

Іноді зовні здорові плоди через деякий час вкриваються невеликими темними вдавленими плямами, а м’якоть під ними стає коричневою й коркоподібною.

Однією з причин може бути гірка ямчатість — фізіологічний розлад, пов’язаний із недостатнім забезпеченням плодів кальцієм та дисбалансом інших елементів. Проблема формується ще під час росту яблук на дереві, а часто проявляється вже після закладання на зберігання. Тому такі плями не завжди свідчать про неправильні умови у льосі.

Профілактика починається ще в саду, важливі збалансоване живлення, правильний полив, уникнення надлишку азоту та, для схильних сортів, своєчасне забезпечення кальцієм.

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