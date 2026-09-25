Швидкі зачіски за 5 хвилин / © pexels.com

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Якщо вранці ви волієте довше поспати, а не займатися укладанням, зверніть увагу на ці прості зачіски. Більшість із них легко повторити самостійно, а деякі навіть не вимагають ідеально чистого волосся.

Низький гладкий хвіст

Низький гладкий хвіст / © ТСН

Одна з найпростіших зачісок може мати дуже елегантний вигляд. Зробіть рівний проділ, зачешіть волосся назад і зберіть його в низький хвіст. Щоб приховати гумку, відокремте тонке пасмо, обгорніть ним основу хвоста та закріпіть невидимкою.

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Такий варіант підійде як для офісу, так і для вечірнього образу.

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Недбалий пучок

Недбалий пучок / © ТСН

Той самий випадок, коли зачіска не повинна бути ідеальною. Зберіть волосся у високий або середній хвіст, скрутіть його навколо основи та закріпіть гумкою чи шпильками.

Кілька пасом біля обличчя можна залишити вільними — так зачіска матиме більш невимушений вигляд.

Низький пучок

Низький пучок / © ТСН

Якщо високі пучки здаються надто повсякденними, спробуйте низький. Зберіть волосся біля потилиці, скрутіть його у джгут і сформуйте пучок.

Це проста зачіска, яка добре поєднується і з діловим костюмом, і з сукнею.

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Високий хвіст

Високий хвіст / © ТСН

Класика, яка рятує, коли на збори залишилося кілька хвилин. Зачешіть волосся догори, зберіть його гумкою, а потім трохи підтягніть пасма біля маківки, якщо хочете додати об’єму.

Ще один простий прийом — обгорнути гумку пасмом волосся.

Хвіст із проділом

Хвіст із проділом / © ТСН

Звичайний хвіст може мати зовсім інший вигляд, якщо змінити проділ. Спробуйте прямий проділ посередині або глибокий бічний і зберіть волосся низько на потилиці.

Особливо ефектно така зачіска виглядає на прямому волоссі.

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Пучок із косою

Пучок із косою / © ТСН

Ця зачіска лише здається складною. Спочатку зберіть волосся в низький хвіст, заплетіть його у звичайну косу, а потім загорніть косу навколо основи хвоста і зафіксуйте шпильками.

У результаті вийде акуратний пучок, на створення якого потрібно лише кілька хвилин.

Коса набік

Коса набік / © ТСН

Якщо довге волосся заважає, перекиньте його на один бік і заплетіть звичайну косу.

Не затягуйте пасма надто сильно. Трохи розпушена коса матиме об’ємніший і природніший вигляд.

Напівзібране волосся

Напівзібране волосся / © ТСН

Цей варіант підійде тим, хто любить ходити з розпущеним волоссям, але не хоче, щоб передні пасма падали на обличчя.

Відокремте верхню частину волосся і закріпіть її маленькою гумкою або красивою шпилькою на потилиці. На все знадобиться буквально хвилина.

Маленький пучок на розпущеному волоссі

Маленький пучок на розпущеному волоссі / © ТСН

Ще одна варіація попередньої зачіски. Верхню частину волосся зберіть у хвостик, скрутіть його і сформуйте невеликий пучок.

Решту волосся залиште розпущеним.

Зачіска з крабиком

Зачіска з крабиком / © ТСН

Велика заколка-краб — справжня знахідка для тих, хто не хоче витрачати багато часу на волосся.

Зберіть волосся руками, закрутіть його у вертикальний джгут і зафіксуйте крабиком. Кінчики можна сховати або залишити вільними.

Низький хвіст із легкою недбалістю

Низький хвіст із легкою недбалістю / © ТСН

Не всі швидкі зачіски мають бути гладкими. Зробіть низький хвіст, а потім обережно витягніть кілька пасом біля маківки та обличчя.

Така легка недбалість може зробити навіть найпростішу зачіску цікавішою.

Два передні джгути

Два передні джгути / © ТСН

Відокремте по невеликому пасму біля кожної скроні та скрутіть їх у джгути. Відведіть назад і з’єднайте маленькою гумкою або невидимками.

Решту волосся залиште розпущеним.

Коса з низького хвоста

Коса з низького хвоста / © ТСН

Коли звичайний хвіст набрид, перетворіть його на косу. Зберіть волосся низько на потилиці та заплетіть класичну косу з трьох пасом.

Якщо трохи витягнути окремі секції коси пальцями, вона здаватиметься об’ємнішою.

Зачіска з обідком

Зачіска з обідком / © ТСН

Один аксесуар може позбавити необхідності вигадувати складну укладку. Розчешіть волосся, залиште його розпущеним і додайте широкий обідок.

Це особливо зручно, коли потрібно швидко прибрати волосся від обличчя.

Хвіст із хусткою

Хвіст із хусткою / © ТСН

Ще один спосіб за кілька секунд змінити звичайний хвіст — зав’язати навколо гумки невелику хустку або стрічку.

Так найпростіша зачіска перетворюється на помітну деталь образу без додаткового укладання.

Як зробити швидку зачіску акуратнішою

Навіть якщо у вас є лише п’ять хвилин, результат багато в чому залежить від підготовки волосся. Перед укладанням його варто добре розчесати. Неслухняні пасма можна злегка пригладити стайлінговим засобом, а волоссю, якому бракує об’єму, додати текстури.

Також варто тримати під рукою кілька базових аксесуарів: тонкі гумки, невидимки, шпильки та крабик. Тоді зробити просту зачіску вранці буде значно легше.

І не намагайтеся щоразу досягти абсолютної гладкості. Пучки, хвости, коси та напівзібрані зачіски часто мають не менш ефектний вигляд із легкою природною недбалістю.

FAQ

Яку зачіску можна зробити за 5 хвилин?

За 5 хвилин можна зробити низький або високий хвіст, недбалий пучок, просту косу, зачіску з крабиком чи напівзібране волосся. Для більшості таких зачісок достатньо гумки, шпильок або однієї великої заколки.

Як швидко зробити просту зачіску на кожен день?

Найпростіше обирати зачіски, які не потребують плойки чи випрямляча. Розчешіть волосся і зробіть низький хвіст, пучок, косу або закрутіть його та зафіксуйте крабиком. Щоб зачіска мала цікавіший вигляд, можна залишити кілька вільних пасом біля обличчя або додати обідок чи хустку.

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