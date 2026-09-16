Деякі овочі та фрукти корисно їсти разом із неочищеною шкіркою / © Pixabay

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Багато людей звикли викидати шкірку фруктів та овочів, не замислюючись про її користь. Водночас у ній може міститися більше клітковини, вітамінів і антиоксидантів, ніж у м’якоті.

Про це пише видання marthastewart.

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Картопля

Хоча шкірку з картоплі можна почистити, якщо ви хочете вирівняти структуру овоча для рагу чи супу, краще шкірку все ж залишати. Вона насичена клітковиною, калієм та залізом. Просто потрібно ретельно промити бульби та протерти їх кухонним рушником перед тим, як почати готувати.

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Манго

Шкірка манго не токсична, проте в ній є урушіол — та сама речовина, що міститься в отруйному плющі. У чутливих людей вона може спричинити алергічну реакцію (свербіж, висип, подразнення рота чи губ).

Бананова шкірка

Жовта зовнішня оболонка банана використовується для приготування їжі в деяких країнах світу. Перед уживанням її ретельно миють, бо банани часто обробляють фунгіцидами та воском для зберігання. Найкраще використовувати органічні банани.

Шкірка містить клітковину, калій, магній, поліфеноли та триптофан, які можуть бути корисними для травлення та нервової системи.

Ківі

В шкірці міститься багато клітковини, вітаміну C, антиоксидантів і флавоноїдів — часто навіть більше, ніж у м’якоті. Головне — ретельно вимити плід перед уживанням, бажано щіткою, щоб прибрати ворсинки, бруд і залишки засобів обробки.

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Апельсини та мандарини

Шкірка таких фруктів їстівна та не токсична, проте:

має гіркий смак через ефірні олії

щільна й жорстка, тому у сирому вигляді її зазвичай не їдять

часто покривають воском або консервантами, щоб подовжити термін зберігання — це робить шкірку небажаною для споживання сирою

Шкірку можна вживати, якщо фрукт органічний або ретельно вимитий (тепла вода + сода або оцет). Цедру часто додають у випічку, напої, соуси та маринади.

Огірки

Вони мають надзвичайно високий вміст води, тому корисні речовини зосереджені в шкірці. Там можна знайти вітамін К (для здоров’я кісток), вітамін А (для шкіри та очей). Деякі види огірків можуть мати більш жорстку шкірку, тому їх потрібно дуже ретельно промивати перед вживанням в їжу.

Раніше ми писали про те, які продукти можуть посилювати запалення в організмі. Більше про це читайте у новині.

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