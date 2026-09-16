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У каких овощей и фруктов полезная кожура — вы будете удивлены
Оказывается, многие фрукты и овощи, которые вы раньше тщательно очищали от кожицы, намного полезнее, если этого не делать.
Многие привыкли выбрасывать шкурку фруктов и овощей, не задумываясь о ее пользе. В то же время в ней может содержаться больше клетчатки, витаминов и антиоксидантов, чем в мякоти.
Об этом пишет издание marthastewart.
Картофель
Хотя кожуру из картофеля можно почистить, если вы хотите выровнять структуру овоща для рагу или супа, лучше кожуру все же оставлять. Она насыщена клетчаткой, калием и железом. Просто нужно тщательно промыть картофель и протереть кухонным полотенцем перед тем, как начать готовить.
Манго
Кожица манго не токсична, однако в ней есть урушиол — то же вещество, которое содержится в ядовитом плюще. У чувствительных людей она может вызвать аллергическую реакцию (зуд, сыпь, раздражение рта или губ).
Банановая кожура
Желтая наружная оболочка банана используется для приготовления пищи в некоторых странах мира. Перед употреблением ее тщательно моют, потому что бананы часто обрабатывают фунгицидами и воском для хранения. Лучше всего использовать органические бананы.
Кожураа содержит клетчатку, калий, магний, полифенолы и триптофан, которые могут быть полезны для пищеварения и нервной системы.
Киви
В кожуре содержится много клетчатки, витамина C, антиоксидантов и флавоноидов — часто даже больше, чем в мякоти. Главное — тщательно вымыть плод перед употреблением, желательно щеткой, чтобы убрать ворсинки, грязь и остатки средств обработки.
Апельсины и мандарины
Кожа таких фруктов съедобна и не токсична, однако:
имеет горький вкус из-за эфирных масел
плотная и жесткая, поэтому в сыром виде ее обычно не едят
часто покрывают воском или консервантами, чтобы продлить срок хранения — это делает кожуру нежелательной для потребления сырой.
Кожицу можно употреблять, если фрукт органический или тщательно вымытый (теплая вода + сода или уксус). Цедру часто добавляют в выпечку, напитки, соусы и маринады.
Огурцы
Они имеют очень высокое содержание воды, поэтому полезные вещества сосредоточены в кожуре. Там можно найти витамин К (для здоровья костей), витамин А (для кожи и глаз). Некоторые виды огурцов могут иметь более жесткую кожуру, поэтому их нужно очень тщательно промывать перед употреблением в пищу.
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