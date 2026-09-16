В полупрозрачном платье с каскадом цветов: лысая Синтия Эриво очаровала красивым аутфитом в Торонто

Синтия Эриво / © Getty Images

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Синтия Эриво посетила премьеру фильма Prima Facie, которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

Актриса появилась там в эффектном черно-белом платье от Dior, созданном креативным директором модного дома Джонатаном Андерсоном. Наряд напоминал роскошный халат макси и был выполнен из нежного полупрозрачного черного материала с фактурной вышивкой.

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Синтия Эриво / © Getty Images

Особенностью платья стал объемный белый декор из рюшей, бахромы и цветов. Он украшал декольте, плечи и рукава, а затем асимметричным каскадом ниспадал вдоль юбки до самого пола.

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Эриво дополнила наряд длинными серьгами с камнями, кольцами и своим фирменным пирсингом в носу. Ее длинные ногти украшал блестящий фиолетовый маникюр.

В макияже знаменитость сделала акцент на глазах с помощью графических стрелок и пышных ресниц, а губы подчеркнула коричневой помадой с глянцевым финишем. Синтия, как всегда, была со своей фирменной прической «под ноль».

Напомним, Синтия Эриво попала в объективы папарацци в Лондоне в кожаном красном пальто Givenchy.

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