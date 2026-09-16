До 1000 раненых каждый день: Германия готовит больницы к возможной войне с Россией - Bloomberg

Армия Германии (иллюстративное фото) / © Associated Press

Реклама

В Германии проверяют готовность больниц и медицинской инфраструктуры к возможному военному сценарию. Бундесвер рассматривает даже восстановление подземного медицинского бункера времен Холодной войны, а гражданских врачей учат работать с массовыми боевыми травмами.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама

Одним из таких объектов является подземный медицинский пункт в Ульме, построенный в 1979 году на случай ядерного удара. Он способен вместить до 2000 человек на 90 дней и почти три десятилетия не использовался. Теперь немецкие военные изучают возможность его обновления.

Реклама

Подготовка проводится на фоне оценок, что Россия может быть готова к нападению на территорию НАТО к 2029 году. Из-за центрального расположения Германия может стать одним из главных транзитных узлов для войск и местом лечения раненых.

По сценариям Бундесвера в случае большого конфликта в Германию может ежедневно поступать до 1000 раненых военных. Пять военных госпиталей быстро иссякнут свои возможности, поэтому основная нагрузка ляжет и на гражданские больницы.

«Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет», — признал главный врач и командующий военным госпиталем в Ульме Бенедикт Фримерт.

Врачей учат работать с боевыми травмами

Еще одной проблемой остается нехватка специалистов с опытом лечения боевых ранений. По оценкам, в Германии таких врачей всего несколько сотен.

Реклама

Бундесвер вместе с Немецким обществом травматологов проводит для гражданских хирургов специальные курсы лечения массовых жертв и военных травм. Спрос на них настолько высок, что некоторые земли бронируют целые недели обучения. Наиболее интенсивные программы позволяют подготовить только 50-100 хирургов в год.

В марте военные уже провели крупнейшие за десятилетия медицинские учения, во время которых моделировали нападение на Литву и эвакуацию раненых в больницы Берлина и Бранденбурга.

Германия учитывает опыт Украины

В материале Bloomberg особо упоминается опыт украинской медицины после полномасштабного вторжения России.

Анестезиолог и профессор из Киева Екатерина Белка рассказала, что больницы переносили пациентов на нижние этажи, баррикадировали окна, переоборудовали подземные помещения в процедурные, а после атак на энергетическую инфраструктуру устанавливали генераторы и солнечные батареи.

Реклама

В самой Германии больницы также создают кризисные группы, оценивают возможность обустройства подземных укрытий и увеличивают запасы медикаментов. В то же время, медицинская система страны остается зависимой от импортных компонентов для производства антибиотиков и обезболивающих.

Немецкие власти также готовят новый Закон о безопасности здравоохранения, который улучшит координацию между военными и гражданскими больницами и позволит в реальном времени видеть доступные кровати, медикаменты и персонал.

В НАТО заговорили о возможной войне с Россией — последние новости

На фоне напряженности в Европе страны НАТО усиливают подготовку к возможному конфликту с Россией. 14 сентября российский фрегат в Балтийском море выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета Fennec, одна из которых пролетела в опасной близости. В Дании назвали инцидент неприемлемым и вызвали русского посла.

Параллельно в странах Европы фиксируют все большее количество подозрительных инцидентов и гибридных атак. В частности, над Литвой перехватили неизвестный беспилотник, летевший со стороны Беларуси и, по предварительной оценке, мог нести взрывчатку.

В то же время, страны восточного фланга НАТО активно укрепляют границы — строят противотанковые рвы, бункеры, минные поля и другие оборонные рубежи. По оценкам западных разведслужб, Россия может быть готова к «большой войне» к 2029 году, тогда как в Европе опасаются, что не успевают наращивать оборонные способности такими же темпами.

Новости партнеров

Новости партнеров