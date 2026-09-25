Скільки грошей можна буде зняти в банкоматі від 1 жовтня 2026 року: що зміниться для українців

Зняття готівки

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Від 1 жовтня 2026 року нового єдиного ліміту на зняття готівки в банкоматах для всіх українців не запроваджують. Основні обмеження Національного банку залишаються чинними, а окремі банки можуть додатково встановлювати власні ліміти на одну операцію або певний проміжок часу.

Тобто сума, яку реально вдасться отримати в банкоматі, залежить одразу від двох речей: загальних правил НБУ та умов конкретного банку.

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Скільки готівки дозволено знімати з особистого рахунку

Для фізичної особи, яка використовує гривневий рахунок не для підприємницької чи незалежної професійної діяльності, чинний ліміт становить до 100 000 грн на день.

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Таке обмеження міститься у постанові НБУ №18 про роботу банківської системи в умовах воєнного стану. Після змін у серпні 2026 року для окремих рахунків клієнтів загальна межа була збільшена до 200 000 грн, однак для звичайних особистих рахунків фізичних осіб залишили ліміт у 100 000 грн на день.

Важливо — це максимальна сума видавання готівкової гривні з рахунку протягом дня, а не гарантія того, що банкомат видасть 100 тисяч за одну операцію.

Чому банкомат може видати менше

Кожен банк має право встановлювати власні технічні та безпекові обмеження.

Наприклад, може діяти:

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ліміт на одну операцію;

ліміт на кілька годин;

окреме обмеження для карток інших банків;

індивідуальний ліміт у межах фінансового моніторингу;

обмеження через кількість банкнот у банкоматі.

Тому навіть за наявності 100 тисяч гривень на рахунку всю суму іноді доводиться знімати кількома операціями.

Скільки дозволяє знімати «ПриватБанк»

За актуальною інформацією «ПриватБанку», в його банкоматах з картки банку можна зняти до 40 000 грн протягом трьох годин. Водночас загальна сума зняття з рахунку в національній валюті не може перевищувати 100 000 грн на добу.

Для деяких категорій клієнтів діє нижчий ліміт — 20 000 грн протягом трьох годин. У банку пояснюють, що таке обмеження встановлюється відповідно до вимог фінансового моніторингу.

Якщо ж у банкоматі «ПриватБанку» знімати гроші з картки іншого банку, ліміт становить 20 000 грн за одну операцію та 20 000 грн — протягом трьох годин. Водночас для окремих карток можуть встановлюватися індивідуальні обмеження відповідно до умов платіжних систем.

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Крім того, сума однієї операції залежить від технічних можливостей банкомату. Звичайний банкомат «ПриватБанку» може видати до 40 купюр за одну транзакцію, а банкомат ресайклінгового типу — до 99 купюр.

Що зміниться в «Ощадбанку» від 1 жовтня

Від 1 жовтня 2026 року «Ощадбанк» змінює окремі тарифи за картками. Одна зі змін стосується клієнтів, які користуються тарифним пакетом «Мій рахунок».

Як повідомив «Ощадбанк», для таких карток буде збільшено суму, яку можна знімати без комісії в банкоматах інших українських банків. Водночас в оприлюдненому повідомленні банк не зазначив, до якої саме суми підвищується цей безкоштовний ліміт.

Важливо, що йдеться саме про безкоштовне зняття у чужих банкоматах, а не про максимальну суму готівки, яку власник картки може отримати за день. Загальне обмеження НБУ на видавання готівкової гривні з особистого рахунку фізичної особи залишається на рівні до 100 000 грн на добу.

Скільки можна зняти з картки monobank

У monobank немає власних банкоматів, тому конкретну суму, яку можна отримати за одну операцію, встановлює банк — власник банкомата. Наприклад, один банкомат може дозволити зняти 10 000 або 20 000 грн за раз, інший — більшу суму. Водночас для звичайного особистого гривневого рахунку діє загальне обмеження НБУ — до 100 000 грн готівкою на добу.

Окремо потрібно враховувати комісію. Згідно з офіційними тарифами monobank, за зняття власних коштів у банкоматах в Україні банк стягує 0,9% від суми. Наприклад, якщо зняти 10 000 грн власних коштів, комісія monobank становитиме 90 грн.

Водночас для зарплатних і деяких ФОП-виплат діють інші умови. На офіційній сторінці Білої картки monobank зазначено, що зняття зарплати та ФОП-виплат у банкоматах здійснюється без комісії банку.

Отже, для клієнта monobank важливо розрізняти дві речі: до 100 000 грн на добу — це загальне обмеження на отримання готівкової гривні з особистого рахунку, а максимальну суму однієї операції визначає конкретний банкомат. Комісія monobank за зняття звичайних власних коштів становить 0,9%.

Скільки валюти можна зняти з рахунку

Для зняття готівкової іноземної валюти в Україні діє такий самий добовий ліміт, як і для гривні. За актуальним роз’ясненням Національного банку України, з рахунку в національній або іноземній валюті можна отримати готівку на суму до 100 000 грн в еквіваленті на день. Наприклад, якщо клієнт знімає долари або євро з валютного рахунку, банк розраховує дозволену суму в межах еквівалента 100 тисяч гривень.

Ліміт у 200 000 грн, який іноді згадується у матеріалах про валютні операції, стосується не зняття готівки. НБУ дозволяє купувати безготівкову іноземну валюту в еквіваленті до 200 тисяч гривень на місяць за умови її подальшого розміщення на безвідкличному депозиті щонайменше на три місяці.

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