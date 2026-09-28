Винні зірки: чому топмодель Жизель Бундхен розлучилася з Томом Бреді

Жизель Бундхен і Том Бреді / © Associated Press

Реклама

Згідно з даними нової книжки про знаменитого спортсмена, саме коротка фраза супермоделі могла стати остаточною крапкою в їхньому 13-річному шлюбі.

Жизель Бундхен і Том Бреді / © Associated Press

Як пише Page Six з посиланням на книжку журналіста Ларса Андерсона Brady: An American Story and the Price of Greatness («Бреді: Американська історія та ціна величі»), одного разу Жизель, яка цікавиться астрологією, перевірила їхню сумісність і сказала Тому: «Ми несумісні». Джерело, наближене до колишнього футболіста, стверджує, що після цього модель уже не хотіла продовжувати стосунки.

Реклама

При цьому проблеми у шлюбі пари почалися задовго до розлучення. Згідно з книгою, Жизель протягом кількох років була незадоволена тим, що Бреді продовжував кар’єру в НФЛ. Особливо гостро це питання постало після перемоги New England Patriots у Суперкубку в 2017 році. За словами автора, модель тоді запитала чоловіка, чи не краще б йому завершити кар’єру.

Реклама

Бреді, однак, не був готовий піти зі спорту. У лютому 2022 року він оголосив про завершення кар’єри, але вже за кілька тижнів передумав і повернувся до «Тампа-Бей Буканірс». Згідно з книжкою, рішення спортсмена стало для Жизель серйозним розчаруванням.

© Associated Press

У жовтні того ж року пара оголосила про розлучення. В офіційній заяві Бундхен написала, що вони «віддалилися одне від одного», і наголосила, що вдячна за роки спільного життя. У колишнього подружжя двоє дітей — 16-річний син Бенджамін і 13-річна донька Вівіан.

Сама Жизель після розлучення вийшла заміж за інструктора з джиу-джитсу Гоакіма Валенте, і в лютому 2025 року у них народився спільний син.

Новини партнерів