Яєчня буде в рази смачнішою й ароматнішою: як приготувати без олії, сала та вершкового масла

Простий спосіб приготування яєчні

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Звичайна яєчня може здивувати навіть без краплі олії, сала чи вершкового масла. Секрет простий — замість жиру потрібно використати звичайну воду та кришку. Завдяки парі білок готується рівномірно, не пересихає, а жовток залишається ніжним. Цей спосіб особливо сподобається тим, хто не любить надто жирну яєчню, але хоче отримати смачний і швидкий сніданок.

Як приготувати яєчню без олії

Треба взяти 2 яйця, 2–3 столові ложки води, сіль і чорний перець за смаком. Також потрібна антипригарна пательня з кришкою. Спочатку добре розігрійте суху сковорідку на середньому вогні. Вбийте яйця та дайте білку кілька секунд схопитися знизу. Потім обережно влийте воду на вільну ділянку пательні поруч із яйцями. Не потрібно лити її безпосередньо на жовтки. Одразу накрийте пательню кришкою та зменште вогонь. Вода швидко перетвориться на пару. Вона приготує верхню частину білка, тому яйця не доведеться перевертати. Приблизно через 2–3 хвилини перевірте готовність: білок має стати повністю білим, а жовток — залишитися потрібної вам консистенції.

Саме такий спосіб дозволяє отримати ніжну яєчню без пересмаженого низу.

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Чому вода робить яєчню ніжнішою

Під час звичайного смаження основне тепло надходить лише від дна пательні. Через це нижня частина яйця може пересмажитися ще до того, як верхній шар білка буде готовий.

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Коли ж ви додаєте трохи води та накриваєте пательню, утворюється пара. Вона огортає яйце зверху і допомагає приготувати яєчню без олії більш рівномірно. У результаті білок виходить ніжним, а жовток не встигає перетворитися на суху масу.

Є лише один нюанс: без жиру на яєчні не буде тієї самої хрусткої золотистої скоринки по краях, яка утворюється під час класичного смаження. Зате страва виходить легкою, ніжною та без зайвого жиру.

Як зробити яєчню ароматнішою

Щоб яєчня без масла була смачною та ароматною, не потрібні дорогі чи незвичайні продукти. Достатньо після приготування посипати її свіжомеленим чорним перцем, кропом, зеленою цибулею чи петрушкою.

Можна також додати дрібку паприки чи сушених трав. Але найважливіше — не пересушити яйця. Якщо любите рідкий жовток, знімайте кришку, щойно білок повністю схопився.

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