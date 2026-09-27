Як приготувати картопляне пюре без грудочок

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Картопляне пюре здається однією з найпростіших страв, але зробити його справді ніжним, однорідним і кремовим вдається не всім. Іноді воно виходить водянистим, інколи — надто густим або клейким. Велику роль відіграє не лише сорт картоплі, а й те, що саме додати до неї після варіння. Професійні кухарі поділилися своїми секретами приготування ідеального картопляного пюре.

Що додати в картопляне пюре — молоко, вершки чи масло

Універсальної відповіді немає, адже кожен продукт дає різний результат. Молоко робить картопляне пюре більш пухким і легшим, вершки надають йому насиченого вершкового смаку, а вершкове масло відповідає за ніжність, аромат і гладку текстуру.

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Якщо хочеться отримати ідеальне кремове пюре, найкраще поєднати масло з невеликою кількістю теплого молока чи вершків. Саме жир із масла допомагає зробити консистенцію шовковистою, а молочний компонент регулює густоту.

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Для 1 кг картоплі можна взяти приблизно 50–70 г вершкового масла та 100-150 мл теплого молока. Якщо хочеться більш насиченого смаку, частину молока можна замінити вершками жирністю 10–20%.

Як зробити пюре ніжним і без грудочок

Щоб пюре було кремовим, важливо правильно зварити картоплю. Бульби краще нарізати приблизно однаковими шматками, залити холодною водою та варити до повної м’якості. Після цього воду потрібно злити, а картоплю кілька хвилин прогріти в гарячій каструлі.

Молоко чи вершки не варто додавати холодними. Тепла рідина краще поєднується з гарячою картоплею і не охолоджує страву.

Для розминання найкраще використовувати товкачку чи спеціальний прес. А ось блендер може перетворити картоплю на клейку масу через надмірне механічне перемішування.

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Сіль краще додавати під час приготування або наприкінці, поступово контролюючи смак.

Який варіант пюре вибрати для святкового столу

Якщо потрібно приготувати картопляне пюре як у ресторані, додайте вершки та вершкове масло, тоді смак буде насиченим, а консистенція страви — в рази ніжнішою. Для звичайної домашньої вечері достатньо молока та вершкового масла — пюре вийде легшим, але водночас ароматним і кремовим.

Є ще один важливий нюанс: масло краще додавати до гарячої картоплі перед молоком. Коли жир огортає картопляну масу, вона набуває більш гладкої текстури, а молоком уже можна довести пюре до потрібної густоти.

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