«Уникайте місць масового скупчення»: в одній з областей попередили про нові атаки

На Сумщині закликали уникати людних місць / © Getty Images

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На Сумщині зберігається постійна загроза нових ворожих атак, зокрема із застосуванням керованих авіаційних бомб. Саме тому місцева влада закликає не збиратися в місцях масового скупчення людей.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

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На Сумщині радять уникати місць масового скупчення людей

Як повідомляє обласна військова адміністрація, росіяни й надалі системно цілять по цивільних об’єктах та мирних жителях регіону.

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«Без нагальної потреби уникайте відкритих просторів і місць масового перебування людей, зокрема великих громадських та розважальних локацій», — пишуть в ОВА.

Не варто нехтувати сповіщеннями повітряної тривоги усіх рівнів. Кожна повітряна тривога має бути сигналом до граничної пильності та чіткого дотримання правил безпеки.

Також краще заздалегідь з’ясувати розташування найближчих сховищ поруч із точками вашого щоденного перебування — біля дому, роботи чи місць, які ви часто відвідуєте.

Якщо ж можливості швидко дістатися укриття немає, важливо дотримуватися правила «двох стін» — обирайте найменш вразливу зону в будівлі й тримайтеся якнайдалі від скляних поверхонь, вікон та балконів.

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«Бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте правилами безпеки, це може врятувати життя», — додали в ОВА.

Росіяни тероризують Сумську область

Нагадаємо, росіяни завдали масованого удару дронами по місту Тростянець на Сумщині, внаслідок чого були знищені всі місцеві автозаправні станції. Через обстріл значних пошкоджень зазнала паливна інфраструктура міста, а також постраждали люди. За інформацією ОВА, ворог системно атакує такі об’єкти в області, щоб ускладнити логістику та забезпечення громад.

Попри те, що на заправках функціонували антидроновий та інженерний захист, оборонні заходи не витримали прицільної та масованої атаки БпЛА.

Щоб розв’язати проблему з пальним, місцева влада спільно з власниками АЗС опрацьовує розгортання мобільних автозаправних станцій. Вони слугуватимуть резервним джерелом постачання для мешканців, а також екстрених, комунальних та інших критично важливих служб.

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