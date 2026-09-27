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Як часто потрібно прати постільну білизну, щоб не "заробити" проблеми зі здоров'ям
Навіть чисті на вигляд простирадла та рушники можуть уже містити відмерлі клітини шкіри, мікроорганізми й пилових кліщів. Фахівці радять не чекати помітного бруду або запаху й прати такі речі приблизно раз на один-два тижні.
Більшість людей перуть постільну білизну та рушники набагато рідше, ніж слід. Дослідники вважають, що краще прати постільну білизну та рушники частіше, щоб уникнути можливих проблем.
Про це пише Popular Science.
Вчені рекомендують міняти та прати постільну білизну й рушники кожні один-два тижні. Водночас дослідження американських вчених показують, що в середньому люди роблять це лише раз на 24 дні. А британські вчені з’ясували, що більшість самотніх чоловіків можуть не міняти й не прати постільну білизну та рушники аж 4 місяці.
Експерти рекомендують завжди звертати увагу на плями, сліди поту та бруд на постільній білизні. Якщо вони є, значить, час віддавати речі в прання. Також варто звертати увагу на неприємний запах, особливо той, що виходить від рушників. Якщо він з’явився, це означає, що рушники потрібно терміново замінити та випрати.
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