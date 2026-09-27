Як часто потрібно прати постільну білизну, щоб не "заробити" проблеми зі здоров'ям

Постіль і рушники варто прати кожні один-два тижні

Реклама

Більшість людей перуть постільну білизну та рушники набагато рідше, ніж слід. Дослідники вважають, що краще прати постільну білизну та рушники частіше, щоб уникнути можливих проблем.

Про це пише Popular Science.

Реклама

Вчені рекомендують міняти та прати постільну білизну й рушники кожні один-два тижні. Водночас дослідження американських вчених показують, що в середньому люди роблять це лише раз на 24 дні. А британські вчені з’ясували, що більшість самотніх чоловіків можуть не міняти й не прати постільну білизну та рушники аж 4 місяці.

Реклама

Експерти рекомендують завжди звертати увагу на плями, сліди поту та бруд на постільній білизні. Якщо вони є, значить, час віддавати речі в прання. Також варто звертати увагу на неприємний запах, особливо той, що виходить від рушників. Якщо він з’явився, це означає, що рушники потрібно терміново замінити та випрати.

Раніше ми писали про те, як часто потрібно прати ковдру, щоб вона залишалася чистою. Більше про це читайте у новині.

Новини партнерів