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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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25
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У прозорій сукні з пір’ям і екстремальним декольте: Теяна Тейлор привернула увагу сміливим луком на премії

Співачка й акторка обрала для музичної церемонії відверте вбрання Zuhair Murad, у якому мала ефектний вигляд.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Теяна Тейлор

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор відвідала церемонію вручення премії MTV Video Music Awards у Лос-Анджелесі. Цього вечора вона також вийшла на сцену як презентерка, а її пісня Hard Part з Лакі Деєм була номінована в категорії «Найкраща колаборація».

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

На заході Теяна постала у чорній прозорій сукні з кутюрної колекції Zuhair Murad осінь-зима 2026. Вбрання було повністю прикрашене складною вишивкою і мало екстремально глибоке декольте майже до пупка.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Талію зірки підкреслював широкий оксамитовий пояс, а довгі поли сукні відкривали ноги. Особливої театральності аутфіту додало чорне страусине пір’я на високому комірі, об’ємних манжетах і подолі.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Тейлор зробила ефектну зачіску з двома високими недбалими пучками та декоративними завитками біля обличчя, насичений макіяж із темно-смарагдовими тінями, довгими віями і бежево-коричневою помадою, а також чорно-білий манікюр. У вухах у зірки були сережки з камінням.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Нагадаємо, Теяна Тейлор у боді і сукні-сітці з великими намистинами завітала на івент.

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