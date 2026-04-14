Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

У боді та сукні-сітці з великими намистинами: Теяна Тейлор привернула увагу розкішним луком

Акторка оскароносного фільму «Одна битва за іншою», вкотре показала, чому багато хто вважає її однією з найстильніших зірок сьогодення.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Теяна Тейлор

Теяна Тейлор / © Getty Images

Після номінації на «Оскар» цього року Теяна Тейлор стала новою суперзіркою та іконою стилю. Акторка носить найвідоміші бренди, відвідує Тижні моди у вишуканих речах, які були створені спеціально для неї, а також експерементує з прикрасами.

На цьогорічному фестивалі Coachella Теяна знову змогла здивувати. Акторка з’явилася у футуристичному образі, який одразу привернув багато уваги, адже дизайн її сукні REVOLVE створював ілюзію крапельок води — намистини на її сукні були срібними і гламурно виблискували та рухались.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор / © Getty Images

Під сукнею у акторки було сіре боді, яке красиво підкреслювало фігуру. Також Теяна доповнила лук взуттям від Bottega Veneta, величезними хромованими браслетами і сережками, а також оригінальними прикрасами на обличчі — окулярами та кафою на нижній губі.

Такі кафи на губи — давній тренд, який періодично з’являється на червоних доріжках. Аксесуар має дуже незвичайний вигляд, але насправді новинкою в модному світі не є, адже вперше його вигадав голландський дизайнер ювелірних виробів Гійс Беккер, а трапилося це ще 1974 року. Багато брендів протягом різного часу переосмислювали творіння Беккера і подібні металеві аксесуари з’являлися в колекціях найвідоміших брендів, серед яких були Givenchy та Alexander McQueen. Автором їх часто виступав ювелір Шон Лін.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор / © Getty Images

Періодично металеві прикраси для обличчя з’являлися в колекціях інших брендів та дизайнерів, а знаменитості позували у них на обкладинках своїх альбомів та червоних доріжках. Однак новий виток популярності прийшов до face jewellery 2019 року, коли вони з’явилися у двох кліпах Бейонсе Spirit and Black is King. 2021 року тренд підтримав бренд Schiaparelli, запропонувавши різні варіанти золотих масок та навіть одягу з металу і саме їхній витвір і наділа Теяна.

