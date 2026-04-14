Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 квітня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 квітня?

Місяць розповідає

День духовного прозріння, який небажано витрачати на повсякденні — рутинні й буденні — справи й турботи. Також велика ймовірність події, яка стане свого роду пророчою. Вона підкаже, яким життєвим — і професійним — шляхом нам треба йти далі: варто дослухатися до рекомендацій зірок.

Реклама

Місяць рекомендує

Дуже важливо надавати допомогу людям, які її потребують: так нам вдасться наповнити гармонією не тільки і своє, і їхнє життя, а й світ, який нас оточує, загалом. У пошуках важливого запитання не варто вимагати від мозку негайного результату — потрібно розслабитися — і він прийде сам собою.

Місяць застерігає

Небажано відволікатися від професійної діяльності, переключаючись на не найважливіші заняття — вони заберуть дорогоцінний час, нічого не давши натомість. Час не підходить для будь-яких переговорів, але особливо небажано зустрічатися з діловими партнерами — знайти спільну мову з ними буде нелегко, а вже досягти необхідної домовленості — і зовсім неможливо.

Читайте також: