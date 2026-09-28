Відома українська блогерка зізналась в операції зі зменшення грудей і назвала причину: "Рік мучилась"

Анастасія Данилець / © instagram.com/diamond_nesty

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Відома українська блогерка Анастасія Данилець зізналась, що запланувала операцію зі зменшення грудей.

Про це зірка Мережі розповіла в Instagram. В Анастасії від природи розмір грудей був між першим та другим. Однак торік вона зробила мамопластику. Знаменитість збільшила груди до четвертого розміру. Блогерка зізнається, що це її рішення виявилося помилковим. За словами Анастасії, такий розмір бюсту дає чимале навантаження на спину, через що вона відчуває постійні болі, а її рухи обмежені.

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«Рік тому я зробила мамопластику, де поставила груди близько четвертого розміру. До цього у мене був між першим і другим. Цей рік я реально мучилась, тому я ухвалила рішення це все прибрати. Мені писали, що маючи такі пишні об’єми грудей, дуже сильне йде навантаження на спину. У мене цей рік пекельно боліла спина. Неможливо спати на спині, повертатися, бігати, стрибати. Ти обмежених у своїх рухах», — зізналась Анастасія.

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Анастасія Данилець / © instagram.com/diamond_nesty

Також Анастасія пожалілась, що почувається некомфортно з таким розміром грудей. Зокрема, вона не може носити одяг вільного крою, а лише обтислий. Знаменитості це не до вподоби, що вона обмежена.

«Мене бісить те, що я не можу носити те, що мені хочеться. Оверсайз я не можу носити, бо тільки-но я одягаю це, то стаю схожою на бочку, стаю великих розмірів. Все, що мені лишається, це обтисле, а коли це одягаю, то мені некомфортно», — ділиться блогерка.

Разом із тим Анастасія не могла навіть погладшати, оскільки одразу ж збільшувались й її груди. Тож, зірка Мережі ухвалила рішення зменшити розмір. Знаменитість не повертатиметься до натурального, але обере імплант меншого об’єму.

Анастасія Данилець / © instagram.com/diamond_nesty

«Я не можу погладшати на декілька кілограмів, бо одразу стаю ще більшою, груди ще більшими. Я ухвалила рішення зробити груди меншими. Підтяжку я не хочу робити, то прибиратиму один розмір», — додала блогерка.

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Нагадаємо, раніше учасниця «Холостяка» Адель Асанті шокувала невдалою пластичною операцією. Знаменитість жила з грудними імплантами у сідницях.

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