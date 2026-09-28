Известная украинская блогерша призналась в операции по уменьшению груди и назвала причину: "Год мучилась"

Анастасия Данилец

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Известная украинская блогерша Анастасия Данилец призналась, что запланировала операцию по уменьшению груди.

Об этом звезда Сети рассказала в Instagram. У Анастасии от природы размер груди был между первым и вторым. Однако в прошлом году она сделала маммопластику. Знаменитость увеличила грудь до четвертого размера. Блогерша признается, что это ее решение оказалось ошибочным. По словам Анастасии, такой размер бюста дает большую нагрузку на спину, из-за чего она испытывает постоянные боли, а ее движения ограничены.

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«Год назад я сделала маммопластику, где поставила грудь около четвертого размера. До этого у меня был между первым и вторым. Этот год я реально мучилась, поэтому я приняла решение это убрать. Мне писали, что имея такие пышные объемы груди, очень сильная идет нагрузка на спину. У меня этот год адски болела спина. Невозможно спать на спине, поворачиваться, бегать, прыгать. Ты ограничен в своих движениях», — призналась Анастасия.

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Анастасия Данилец

Также Анастасия пожаловалась, что чувствует себя некомфортно с таким размером груди. В частности, она не может носить одежду свободного кроя, а лишь обтягивающую. Знаменитости не нравится то, что она ограничена.

«Меня бесит то, что я не могу носить то, что мне хочется. Оверсайз я не могу носить, потому что как только я одеваю это, то становлюсь похожей на бочку, становлюсь больших размеров. Все, что мне остается — это обтягивающее, а когда это одеваю, мне некомфортно», — делится блогерша.

Вместе с тем Анастасия не могла даже поправиться, поскольку сразу же увеличивалась и ее грудь. Звезда Сети приняла решение уменьшить размер. Знаменитость не будет возвращаться к натуральному, но выберет имплант меньшего объема.

Анастасия Данилец

«Я не могу поправиться на несколько килограммов, потому что сразу становлюсь еще больше, грудь еще больше. Я приняла решение сделать грудь меньше. Подтяжку я не хочу делать, так что буду убирать один размер», — добавила блогерша.

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Напомним, ранее участница «Холостяка» Адель Асанти шокировала неудачной пластической операцией. Знаменитость жила с грудными имплантами в ягодицах.

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