У Польщі розшукують 15-річну дівчину з України: що сталось

У Польщі зникла дівчина, родом з України. Маргарита поверталась зі школи, проте додому так і не прийшла. Наразі її розшукують правоохоронці.

Поліція Варшави розшукує 15-річну Маргариту Шрайбер, яка родом з України. Дівчинка пішла з дому 10 січня і досі не повернулася.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Поліцейські з районного відділення поліції Варшави Прага-Пульноц розшукують 15-річну Маргариту Шрайбер, яка зникла безвісти. Вона пішла з дому до школи 10 січня і досі не повернулася. Востаннє її бачили 10 січня близько 15:30 у Тарчомині. Дівчина не повернулась додому зі школи.

Зріст 15-річної дівчинки 152 см, нормальної тілобудови, темне коротке волосся та нормальні, прилеглі вуха. У день зникнення була одягнена в зимову куртку синього кольору з білим хутром, довгі штани темно-синього кольору, чорну кофту з білим написом, чорні туфлі на товстій підошві. При собі мала мати рюкзак сіро-жовтого кольору.

"Просимо надсилати будь-яку інформацію щодо зниклої особи та її поточного місця перебування черговому окружного управління поліції у Варшаві, Praga Północ, зателефонувавши за номером 47 723-75-56 , використовуючи цілодобовий номер екстреної допомоги 112. Інформацію також можна надсилати на електронну адресу: dyzurny.krp6@ksp.policja.gov.pl", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Варшаві поляк жорстоко побив українку.

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