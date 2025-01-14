В Польше разыскивают 15-летнюю девушку из Украины: что произошло

В Польше исчезла девушка, родом из Украины. Маргарита возвращалась из школы, но домой так и не пришла. Сейчас ее разыскивают правоохранители.

Полиция Варшавы разыскивает 15-летнюю Маргариту Шрайбер, родом из Украины. Девочка ушла из дома 10 января и до сих пор не вернулась.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Полицейские из районного отделения полиции Варшавы Прага-Пульноц разыскивают 15-летнюю Маргариту Шрайбер, которая пропала без вести. Она ушла из дома в школу 10 января и до сих пор не вернулась. Последний раз ее видели 10 января около 15:30 в Тарчомине. Девушка не вернулась домой из школы.

Рост 15-летней девочки 152 см, нормального телосложения, темные короткие волосы и нормальные, прилегающие уши. В день исчезновения была одета в зимнюю куртку синего цвета с белым мехом, длинные брюки темно-синего цвета, черную кофту с белой надписью, черные туфли на толстой подошве. При себе должна была иметь рюкзак серо-желтого цвета.

"Просим присылать любую информацию о пропавшей и ее текущего места пребывания дежурному окружного управления полиции в Варшаве, Praga Północ, позвонив по телефону 47 723-75-56, используя круглосуточный номер экстренной помощи 112. Информацию также можно присылать на электронный адрес: dyzurny.krp6@ksp.policja.gov.pl", - говорится в сообщении.

Напомним, в Варшаве поляк жестоко избил украинку.

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