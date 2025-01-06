В Варшаве на переходе поляк сбил насмерть 14-летнего украинца

В Варшаве 3 января водитель микроавтобуса сбил насмерть 14-летнего подростка из Украины. После ДТП транспортное средство не остановилось, а уехало с места аварии.

Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на представителя окружной прокуратуры в Варшаве Петра Скиба.

"Пострадавший является гражданином Украины. Злоумышленник – гражданин Польши. После совершенного подозреваемый спрятал микроавтобус в окрестностях Варшавы. Там он потреблял алкоголь с одним из членов семьи", – сообщил правоохранитель.

По данным прокуроров, 43-летнего водителя задержали следующего после аварии. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Удалось установить, что подозреваемый Анджей К. является работником курьерской службы. По информации прокуратуры, у него уже были судимости. В частности, за хранение наркотиков и помощь иностранцам в нелегальном пересечении границы.

Отмечается, что пострадавшему подростку оказал в медицинскую помощь военный. Парня передали медикам живым. Впрочем, он скончался в больнице в результате серьезных травм головы и грудной клетки.

Сообщается, что "прокурор направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей". Водителю инкриминируют две статьи: совершение ДТП со смертельным исходом и бегство с места происшествия, предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет.

Как сообщалось, в Варшаве поляк жестоко избил украинку на паркинге из-за конфликта за место для парковки. Женщина утверждает, что польская полиция не хотела реагировать на инцидент, называя ситуацию "обычным конфликтом на паркинге".

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