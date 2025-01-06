У Варшаві на переході поляк збив на смерть 14-річного українця

У Варшаві 3 січня водій мікроавтобуса збив на смерть 14-річного підлітка з України. Після ДТП транспортний засіб не зупинився, а поїхав з місця аварії.

Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на речника окружної прокуратури у Варшаві Пйотра Скіба.

"Постраждалий є громадянином України. Зловмисник – громадянин Польщі. Після скоєного підозрюваний сховав мікроавтобус на околицях Варшави. Там він споживав алкоголь з одним із членів родини", – повідомив правоохоронець.

За даними прокурорів, 43-річного водія затримали наступного для після аварії. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Вдалося встановити, що підозрюваний Анджей К. є працівником курʼєрської служби. За інформацією прокуратури, він уже мав судимості, зокрема за зберігання наркотиків та за допомогу іноземцям у нелегальному перетині кордону.

Зазначається, що потерпілому підліткові надав домедичну допомогу військовий. Хлопця передали медикам живим. Втім, він помер у лікарні внаслідок серйозних травм голови та грудної клітки.

Повідомляється, що "прокурор направить до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою". Водієві інкримінують дві статті: скоєння ДТП зі смертельними наслідками та втеча з місця події, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 20 років.

Як повідомлялося, у Варшаві поляк жорстоко побив українку на паркінгу через конфлікт за місце для паркування. Жінка стверджує, що польська поліція не хотіла реагувати на інцидент, називаючи ситуацію "звичайним конфліктом на паркінгу".

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