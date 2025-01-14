У деяких областях повітряна тривога: що відомо про рух ударних БпЛА

Слід перебувати у безпеці.
У деяких областях України вдень 14 січня оголошена повітряна тривога. Ворог атакує "Шахедами".
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 15:01 "почервоніли" такі області:
- Черкаська
- Полтавська
- Кіровоградська
- Сумська
Згодом небезпека додалася і для мешканців Чернігівської області.
Станом на 15:25 ризик удару додався також в Одеській області.
Де фіксують безпілотники
Згідно з інформацією від ПСУ щодо руху ударних БпЛА:
- Полтава - Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного заходу;
- Черкаська область, Черкаський р-н - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу;
- Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА;
- м. Кременчук (Полтавщина) - Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного заходу.
Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 14 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
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