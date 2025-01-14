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У деяких областях повітряна тривога: що відомо про рух ударних БпЛА

У деяких областях повітряна тривога: що відомо про рух ударних БпЛА

Окупанти атакують столицю "Шахедами" з різних напрямків, створюючи з дронів фігуру "зірки". Колаж ТСН.ua

Слід перебувати у безпеці.

У деяких областях України вдень 14 січня оголошена повітряна тривога. Ворог атакує "Шахедами".

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 15:01 "почервоніли" такі області:

  • Черкаська
  • Полтавська
  • Кіровоградська
  • Сумська

Згодом небезпека додалася і для мешканців Чернігівської області.

Станом на 15:25 ризик удару додався також в Одеській області.

Де фіксують безпілотники

Згідно з інформацією від ПСУ щодо руху ударних БпЛА:

  • Полтава - Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного заходу;
  • Черкаська область, Черкаський р-н - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу;
  • Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА;
  • м. Кременчук (Полтавщина) - Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного заходу.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 14 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

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