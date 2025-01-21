У Польщі священника не впустили в дім під час коляди: він цинічно помстився 

У Польщі священник потрапив у скандал через своє ставлення до собаки. У церкві уже пообіцяли провести з ним бесіду.

У Польщі стався гучний скандал через священника, який побив собаку. Власниця тварини каже, що вона не впустила служителя церкви до будинку під час коляди і він накинувся на тварину.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Інцидент стався у Польщі на парафії Святого Мартіна у гміні Висока Браневська (Вармінсько-Мазурське воєводство).

На кадрах, які поширили у Мережі видно, як священик стоїть перед парканом, за яким гавкає собака. Священнослужитель, явно роздратований, б'є ногою по паркану, кидає сумку і, нарешті, піднімає камінь і кидає його через паркан у бік тварини.

У Польщі священник напав на собаку. / Фото: Wprost

В єпархії засудили дії священника та пообіцяли провести з ним бесіду.

Власниця будинку, де стався інцидент, зізналася, що ця подія стала для неї шоком.

"Священик прийшов колядувати і подзвонив у двері. Я сказала, що до мене ніхто не прийде. Тоді він почав чіплятися до мене, що собака гавкає. Я сказала, що це на території. Він заявив, що викличе поліцію. Я попросила його це зробити, але врешті-решт він не подзвонив", - розповіла жінка.

Натомість він почав нападати на тварину, бити ногами по сітці, а згодом кинув у її бік камінь.

Як з'ясувалося, це не перший конфлікт між цією сім'єю і священнослужителем. Раніше власники будинку вже мали сутичку зі священиком на кладовищі, коли ремонтували меморіал, не заплативши 100 злотих за вхід ремонтної бригади.

Зазначимо, що коляда у Польщі - це коли священники після Різдва здійснюють душпастирські візити до своїх парафіян. Вони освячуюють помешкання та спілкуються із віруючими.

Нагадаємо, у Польщі в закинутій квартирі виявили моторошну знахідку.

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