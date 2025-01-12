У Польщі розгорівся скандал через "загублені" на складі IKEA протитанкові міни

У Польщі почали розслідування проти чотирьох офіцерів армії, яким інкримінують неналежний нагляд за зброєю після того, як десятки протитанкових мін помилково опинились на меблевому складі.

Про це повідомляє видання rmf24.pl

За даними ЗМІ, що влітку 2024 року під Щецином солдати не змогли розвантажити весь поїзд з військовою технікою, там залишилися протитанкові міни, які згодом були виявлені на складі компанії IKEA.

Відповідальним за інцидент назвали очільница Інспекції забезпечення Збройних сил Польщі генерал-майора Артура Кемпчинського, який приховував інцидент з мінами від керівництва.

У прокуратурі Польщі повідомили, що справа про зниклі міни перебувала під слідством відділу військових справ Щецінсько-Небушівської окружної прокуратури від серпня 2024 року.

У цій справі звинувачення висунуто чотирьом людям – трьом солдатам з матеріального складу в Мостах (Західнопоморське воєводство) і одному солдату з матеріального складу в Гайнувці (Підляське воєводство).

Там додали, що у справі йдеться про 240 мін, що містилися у кількох ящиках, а пізніше вони були вилучені та перевезені в належне місце.

Нагадаємо, напередодні в Україні виник скандал довкола мін калібру 120 мм. Військові скаржаться, що кожна десята міна на фронті – бракована. Боєприпаси не вибухають і не долітають до ворожих позицій. Міноборони розслідує причини позаштатного спрацювання мін, а ДБР відкрило кримінальне провадження.