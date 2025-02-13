Трамп поговорив із Путіним: як на це відреагували у світі

Після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна, чимало світових лідерів висловили своє занепокоєння. Адже очільники говорили про Україну "без України".

Сторони домовилися про спільні зусилля для завершення кривавої війни та ймовірну зустріч у близькому майбутньому.

В Україні бурхливо відреагували на це та зазначили що таким чином Трамп фактично легалізував міжнародного злочинця, терориста та вбивцю.

Що пишуть про розмову двох президентів в іноземних медіа – дізнавайтеся в матеріалі ТСН.ua.

Початок переговорів

Після телефонної розмови з Путіним, Трамп заявив початок переговорів щодо припинення війни в Україні. Згодом він сказав, що може особисто зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії. Проте зустріч відбудеться без президента України Володимира Зеленського передає The Economist.

Це був саме той односторонній крок Америки, від якого застерігав Зеленський застерігав в інтерв’ю The Economist.

"Якщо Росія залишиться сам на сам з Америкою, Путін з Трампом або їхні команди, вони отримають маніпулятивну інформацію", – попередив український президент. Європейські лідери заявили, що вони не повинні залишатися осторонь, і наполягали, що Захід має прагнути "поставити Україну в позицію сили", – сказав він.

Спроби ізолювати Росію провалилися

Видання The Times зазначає, що проведення телефонної розмови Трампа із Путіним свідчить про те, що спроби ізолювати РФ провалилися.

Зокрема, прихильники Росії схвально відгукнулися про це.

Як зазначає видання, у Києві цей дзвінок може посилити переживання про те, що Трамп відсторонить Україну під час мирних перемовин.

"Проте підняти слухавку і поговорити з Путіним набагато легше, ніж припинити найбільшу війну в Європі з 1945 року. Існують сумніви щодо здатності американського лідера зупинити бойові дії, не капітулюючи повністю перед вимогами Москви", – зазначили у The Times.

Там зауважили, що нині важко уявити, як після того, що зробили російські окупанти в Україні, можна досягти завершення війни на умовах кремлівського диктатора.

Китай пропонує "допомогу"

Пекін неформально запропонував адміністрації Дональда Трампа свою допомогу у проведенні саміту між США і Росією. Ба більше, Китай готовий взяти учать у забезпеченні миру після припинення бойових дій, передає видання The Wall Street Journal.

Офіційні представники Європи та Америки з підозрою ставляться до цієї пропозиції, з погляду на тісну співпрацю Китаю та РФ.

У коментарі для WSJ американський дипломат Рік Вотерс повідомив, що Китай не буде тиснути на Путіна для досягнення перемир’я. Будуть лише тактичні поступки.

Своєю чергою, у столиці занепокоєні щодо участі Китаю у переговорному процесі.

Трамп "здає" Україну

Дональд Трамп одним телефонним дзвінком перевернув багаторічну політику США щодо війни в Україні, передає Bloomberg.

Європейські лідери, які за часів Байдена в основному підтримували Вашингтон, були приголомшені, дізнавшись про цей дзвінок, і дехто сказав, що це свідчить про те, що Трамп здає Україну.

Також читайте Зеленський повідомив, чи обговорював з Трампом вибори в Україні

Це різка зміна позиції США за часів Джо Байдена, коли не було прямого спілкування між лідерами країн після російського вторгнення у 2022 році, а американська політика була зосереджена на наданні готівки та зброї, щоб допомогти Україні протистояти.

Своєю чергою, Міністр оборони США Піт Гегсет у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі зробив різку заяву про завершення війни в Україні. Він наголосив, що армія США не братиме участі в жодній майбутній миротворчій місії в Україні, пише Axios.

Гегсет додав, що стаття 5 Статуту НАТО не повинна застосовуватися в разі нападу на війська союзників у складі повоєнної миротворчої місії. Водночас Україна має укласти мирну угоду з Росією "просто зараз" та відмовитися від ідеї повернути всі окуповані території.

Також, як пише Reuters, він дав зрозуміти, що США не підтримують вступ України до НАТО, а також не планують розміщувати на її території миротворчу військову місію.

Крім того, Гегсет заявив, що Європа має взяти на себе зобов'язання надати Україні "переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги", оскільки стратегічна загроза з боку Китаю більше не дозволить США віддавати пріоритет безпеці Європи.

"Сполучені Штати, як і раніше, віддані альянсу НАТО та оборонному партнерству з Європою. Але США більше не терпітимуть незбалансовані відносини, які заохочують залежність", – наголосив міністр оборони США.

Відносини США з Європою ніколи не будуть колишніми

CNN пише, що день коли Трамп зателефонував Путіну був для останнього найкращим, адже саме дзвінок змів багато прагнень України.

Там зазначають, як і Росія, Америка тепер має президента, який вважає, що великі держави мають право на експансіонізм у своїх регіональних зонах впливу. Але винагорода Росії за сприятливе врегулювання створить катастрофічний прецедент.

"Дзвінок між США та Росією та майбутній саміт із Путіним у Саудівській Аравії, який, за словами Трампа, відбудеться незабаром, можуть бути натяком на те, що він не лише виключає Зеленського з угоди, але й Європу", – зазначає CNN.

Також читайте Переговори Трампа з Путіним: стало відомо про три сценарії закінчення війни

Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт стурбований приємною розмовою між Трампом і Путіним.

"Звичайно, тривога полягає в тому, що у нас є два великих хлопці, два великих его… які вірять, що можуть маневрувати всіма проблемами самостійно", – сказав він Річарду Квесту на CNN International.

Більдт навів найжахливішу історичну аналогію з можливих – умиротворення Британією Адольфа Гітлера, що дозволило нацистам анексувати Судети.

"Для європейського вуха це звучить як Мюнхен. Це звучить так, ніби двоє великих лідерів хочуть миру в наш час (над) далекою країною, про яку вони мало знають. Вони готуються укласти угоду через голови цієї конкретної країни. Багато європейців знають, чим закінчився цей фільм", – сказав він.

Детальна стратегія Трампа залишається невідомою.

"Відмова від багатьох прагнень Зеленського означає, що згоду Києва на будь-яку угоду Путіна і Трампа не можна сприймати як належне. І після його постійних успіхів на полі бою немає впевненості, що російський лідер так само прагне швидкого врегулювання конфлікту, як Трамп", – передає видання.

Тривалого миру без участі Європи в переговорах не буде

"Швидкий розвиток подій стурбував Європу, і, здається, Путін і Трамп ведуть переговори про майбутнє безпеки континенту через голови самих європейських лідерів", – пише The Guardian

Міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу зробили заяву щодо участі в майбутніх переговорах про припинення війни Росії проти України.

Також читайте Що Зеленський сказав Трампу про угоду щодо металів: подробиці від ЗМІ

Йдеться про те, що Європа має брати учать у будь-яких майбутніх переговорах щодо України.

"Без участі європейців в Україні не буде справедливого і тривалого миру", – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Анналена Бербок з Німеччини та Хосе Мануель Альбарес Буено з Іспанії заявили на зустрічі, що жодне рішення щодо України не може бути прийняте "без України", і закликали країни ЄС продемонструвати єдність у цьому питанні.

Альбарес Буено додав: "Ми хочемо миру для України, але ми хочемо, щоб несправедлива війна закінчилася справедливим миром".

Також у виданні зазначили, що європейські держави з нетерпінням чекають обговорення подальшого шляху зі своїми американськими союзниками.

Серйозні бюджетні рішення

Як зазначає, Bloomberg європейські країни можуть зіткнутися з рахунком у понад $3 трлн на відбудову України та зміцнення власних збройних сил у разі укладання американсько-російської угоди.

Європі доведеться ухвалювати серйозні бюджетні рішення, а саме: зменшувати витрати на соціальні потреби або брати величезні кредити для зміцнення обороноздатності.

Зокрема, у столицях Європейського союзу занепокоєні ймовірним "великим договором" між США, РФ та Китаєм, без урахування інтересів України.

"Роль Європи у цій грі: платити за все, не отримувати жодного визнання і навіть не брати участь у зустрічах", – пише Financial Times.

Європа залишається у складній ситуації, розриваючись між необхідністю підтримувати Україну і відсутністю важелів впливу на США.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, коли може припинитися вогонь в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.