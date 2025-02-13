Трамп поговорил с Путиным: как на это отреагировали в мире

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина многие мировые лидеры выразили свою обеспокоенность. Ведь руководители говорили об Украине "без Украины".

Стороны договорились о совместных усилиях по завершению кровавой войны и вероятной встрече в ближайшем будущем.

В Украине бурно отреагировали на это и отметили, что таким образом Трамп фактически легализовал международного преступника, террориста и убийцу.

Что пишут о разговоре двух президентов в иностранных медиа – узнайте в материале ТСН.ua.

Начало переговоров

После телефонного разговора с Путиным, Трамп заявил о начале переговоров по прекращению войны в Украине. Впоследствии он сказал, что может лично встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Однако встреча состоится без президента Украины Владимира Зеленского, передает The Economist.

Это был именно тот односторонний шаг Америки, от которого предостерег Зеленский предостерег в интервью The Economist.

"Если Россия останется один на один с Америкой, Путин с Трампом или их команды, они получат манипулятивную информацию", – предупредил украинский президент. Европейские лидеры заявили, что они не должны оставаться в стороне, и настаивали, что Запад должен стремиться "поставить Украину в позицию силы", – сказал он.

Попытки изолировать Россию провалились

Издание The Times отмечает, что проведение телефонного разговора Трампа с Путиным свидетельствует о том, что попытки изолировать РФ провалились.

В частности, сторонники России одобрительно отозвались об этом.

Как отмечает издание, в Киеве этот звонок может усугубить переживания о том, что Трамп отстранит Украину во время мирных переговоров.

"Однако поднять трубку и поговорить с Путиным намного легче, чем прекратить величайшую войну в Европе с 1945 года. Существуют сомнения в способности американского лидера остановить боевые действия, не капитулируя полностью перед требованиями Москвы", – отметили в The Times.

Там заметили, что сейчас трудно представить, как после того, что сделали российские оккупанты в Украине, можно добиться завершения войны на условиях кремлевского диктатора.

Китай предлагает "помощь"

Пекин неформально предложил администрации Дональда Трампа свою помощь в проведении саммита между США и Россией. Более того, Китай готов принять участие в обеспечении мира после прекращения боевых действий, передает издание The Wall Street Journal.

Официальные представители Европы и Америки с подозрением относятся к этому предложению с точки зрения тесного сотрудничества Китая и РФ.

В комментарии для WSJ американский дипломат Рик Уотерс сообщил, что Китай не будет давить на Путина для достижения перемирия. Будут только тактические уступки.

В свою очередь, в столице обеспокоены участием Китая в переговорном процессе.

Трамп "сдает" Украину

Дональд Трамп одним телефонным звонком перевернул многолетнюю политику США по поводу войны в Украине, передает Bloomberg.

Европейские лидеры, которые во времена Байдена в основном поддерживали Вашингтон, были ошеломлены, узнав об этом звонке, и некоторые сказали, что это свидетельствует о том, что Трамп сдает Украину.

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Это резкое изменение позиции США при Джо Байдене, когда не было прямого общения между лидерами стран после российского вторжения в 2022 году, а американская политика была сосредоточена на предоставлении наличных и оружия, чтобы помочь Украине противостоять.

В свою очередь Министр обороны США Пит Гегсет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сделал резкое заявление о завершении войны в Украине. Он подчеркнул, что армия США не будет участвовать ни в какой будущей миротворческой миссии в Украине, пишет Axios.

Гегсет добавил, что статья 5 Устава НАТО не должна применяться в случае нападения на войска союзников в составе послевоенной миротворческой миссии. В то же время Украина должна заключить мирное соглашение с Россией прямо сейчас и отказаться от идеи вернуть все оккупированные территории.

Также, как пишет Reuters, он дал понять, что США не поддерживают вступление Украины в НАТО, а также не планируют размещать на ее территории миротворческую военную миссию.

Кроме того, Гегсет заявил, что Европа должна взять на себя обязательство предоставить Украине "преобладающую долю предстоящей летальной и нелетальной помощи", поскольку стратегическая угроза Китаю больше не позволит США отдавать приоритет безопасности Европы.

"Соединенные Штаты по-прежнему отданы альянсу НАТО и оборонному партнерству с Европой. Но США больше не будут терпеть несбалансированные отношения, поощряющие зависимость", — подчеркнул министр обороны США.

Отношения США с Европой никогда не будут прежними

CNN пишет, что день, когда Трамп позвонил Путину, был для последнего лучшим, ведь именно звонок смел много стремлений Украины.

Там отмечают, как и у России, Америка теперь имеет президента, который считает, что большие государства имеют право на экспансионизм в своих региональных зонах влияния. Но вознаграждение России за благоприятное урегулирование создаст катастрофический прецедент.

"Звонок между США и Россией и предстоящий саммит с Путиным в Саудовской Аравии, который, по словам Трампа, состоится в скором времени, может быть намеком на то, что он не только исключает Зеленского из соглашения, но и Европу", – отмечает CNN.

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Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт озабочен приятным разговором между Трампом и Путиным.

"Конечно, тревога состоит в том, что у нас есть два больших парня, два больших эго… которые верят, что могут маневрировать всеми проблемами самостоятельно", – сказал он Ричарду Квесту на CNN International.

Бильдт привел самую ужасную историческую аналогию из возможных – умиротворение Британией Адольфа Гитлера, что позволило нацистам аннексировать Судеты.

"Для европейского уха это звучит как Мюнхен. Это звучит так, будто два великих лидера хотят мира в наше время (над) далекой страной, о которой они мало знают. Они готовятся заключить соглашение через главы этой конкретной страны. Многие европейцы знают, чем закончился этот фильм", – сказал он.

Подробная стратегия Трампа остается неизвестной.

"Отказ от многих стремлений Зеленского означает, что согласие Киева на любое соглашение Путина и Трампа нельзя воспринимать как должное. И после его постоянных успехов на поле боя нет уверенности, что российский лидер также стремится к быстрому урегулированию конфликта, как Трамп", – передает издание.

Продолжительного мира без участия Европы в переговорах не будет

"Быстрое развитие событий обеспокоило Европу, и, кажется, Путин и Трамп ведут переговоры о будущем безопасности континента через главы самих европейских лидеров", – пишет The Guardian.

Министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза сделали заявление об участии в предстоящих переговорах о прекращении войны России против Украины.

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Речь идет о том, что Европа должна принимать участие в любых будущих переговорах по Украине.

"Без участия европейцев в Украине не будет справедливого и продолжительного мира", – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Анналена Бербок из Германии и Хосе Мануэль Альбарес Буэно из Испании заявили на встрече, что ни одно решение по Украине не может быть принято "без Украины", и призвали страны ЕС продемонстрировать единство в этом вопросе.

Альбарес Буэно добавил: "Мы хотим мира для Украины, но мы хотим, чтобы несправедливая война закончилась справедливым миром".

Также в издании отметили, что европейские государства с нетерпением ждут обсуждения дальнейшего пути со своими американскими союзниками.

Серьезные бюджетные решения

Как отмечает, Bloomberg европейские страны могут столкнуться со счетом более $3 трлн на восстановление Украины и укрепление собственных вооруженных сил в случае заключения американо-российского соглашения.

Европе придется принимать серьезные бюджетные решения, а именно: уменьшать расходы на социальные нужды или брать огромные кредиты для укрепления обороноспособности.

В частности, в столицах Европейского союза обеспокоены вероятным "большим договором" между США, РФ и Китаем без учета интересов Украины.

"Роль Европы в этой игре: платить за все, не получать никакого признания и даже не участвовать во встречах", – пишет Financial Times.

Европа остается в сложной ситуации, разрываясь между необходимостью поддерживать Украину и отсутствием рычагов влияния на США.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, когда может прекратиться огонь в Украине.

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