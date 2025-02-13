"Саме так потрібно спілкуватися з Росією": Лавров похвалив Трампа

Лавров намагався переконати світ, що здивований реакцією міжнародної спільноти на новину про розмову між "двома ввічливими, освіченими людьми".

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров похвалив президента США Дональда Трампа, назвавши його "добре вихованим".

Про це Лавров сказав, коментуючи розмову Дональда Трампа з диктатором Путіним, передає CNN.

"Це показує, наскільки персонал адміністрації Байдена на чолі з їхнім президентом та їхні європейські сателіти відмовилися від діалогу та дипломатії як методу спілкування із зовнішнім світом, обравши замість цього погрози", – цинічно заявив Лавров.

Лавров визнав, що між Трампом і Путіним існує "багато розбіжностей", але самовдоволено додав: "Саме так потрібно спілкуватися з Росією".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що він і президент Росії Володимир Путін домовилися почати переговори про припинення вогню в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.