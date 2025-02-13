Які ознаки свідчать про те, що кімнатна квітка може загинути: дивіться на листя

Кімнатні рослини подають сигнали про свої захворювання через листя, змінюючи його колір та форму.

Важливо вчасно помітити і зрозуміти, що з кімнатною рослиною щось не так, інакше вона може загинути. Розповідаємо, як за зовнішнім виглядом листя визначити, що кімнатна квітка хворіє.

Як за листям визначити причини захворювання кімнатної квітки

Якщо восени чи взимку старе листя на рослині почало жовтіти, це означає, що квітці не вистачає світла. Коли пожовтіння відбувається в інші сезони, це може вказувати на дефіцит азоту або інших мікроелементів. Якщо жовтіє й опадає молоде листя, то кімнатну рослину неправильно поливають або в неї стрес через протяг і різкі перепади температури. Кінчики листя стають жовтими – може бути, що квітка страждає через надлишок кальцію та нестачі вологи. Взимку жовтіє й опадає листя у тропічної рослини, це означає, що їй спекотно і повітря занадто сухе для неї. Такі рослини в зимовий період потребують прохолодних умов і середньої вологості. Зміна кольору листя вказує на дефіцит бору чи заліза, іноді це може свідчити про наявність шкідників, наприклад, трипсів або кліщів.

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