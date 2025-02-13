Які ознаки свідчать про те, що кімнатна квітка може загинути: дивіться на листя

Кімнатні рослини подають сигнали про свої захворювання через листя, змінюючи його колір та форму.
Важливо вчасно помітити і зрозуміти, що з кімнатною рослиною щось не так, інакше вона може загинути. Розповідаємо, як за зовнішнім виглядом листя визначити, що кімнатна квітка хворіє.
Як за листям визначити причини захворювання кімнатної квітки
- Якщо восени чи взимку старе листя на рослині почало жовтіти, це означає, що квітці не вистачає світла. Коли пожовтіння відбувається в інші сезони, це може вказувати на дефіцит азоту або інших мікроелементів. Якщо жовтіє й опадає молоде листя, то кімнатну рослину неправильно поливають або в неї стрес через протяг і різкі перепади температури.
- Кінчики листя стають жовтими – може бути, що квітка страждає через надлишок кальцію та нестачі вологи.
- Взимку жовтіє й опадає листя у тропічної рослини, це означає, що їй спекотно і повітря занадто сухе для неї. Такі рослини в зимовий період потребують прохолодних умов і середньої вологості.
- Зміна кольору листя вказує на дефіцит бору чи заліза, іноді це може свідчити про наявність шкідників, наприклад, трипсів або кліщів.
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