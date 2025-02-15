Келлог сказал, когда должна закончиться война в Украине

Вопрос состоит в том, когда будет положен конец российской агрессии.

Говорить о том, что война в Украине закончится в 2026 году, неправильно. Она должна завершиться быстрее, чем через год.

Об этом сказал спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог.

"Мы говорим, что еще год будет идти? Нет. Мы говорим о том, что это должно быть быстрее (речь идет о завершении войны — ред.)", — говорит он.

Спецпосланник США подчеркнул, что он "живет по времени Трампа". Когда последний "просит тебя что-нибудь сделать, то уже завтра спрашивает, почему это не сделано".

"Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны. Это должно быть постоянно, долговременно. Чтобы обеспечило суверенитет Украины", — отметил Кит Келлог.

И когда российская агрессия остановится, отмечает он, она больше никогда не должна начаться. Также важно, чтобы не было последствий ни для каких сторон.

Ранее в США сказали, что считают договор с Украиной по поводу полезных ископаемых важным. Это нужно для того, чтобы американский народ осознал, почему следует продолжать поддерживать наше государство.

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